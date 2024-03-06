Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

5 Pesepakbola Indonesia yang Hilang Ditelan Bumi Setelah Berkarier di Luar Negeri, Nomor 1 Dijuluki Roberto Carlos!

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 06 Maret 2024 |17:49 WIB
5 Pesepakbola Indonesia yang Hilang Ditelan Bumi Setelah Berkarier di Luar Negeri, Nomor 1 Dijuluki Roberto Carlos!
Syamsir Alam (paling kiri), 1 dari 5 pesepakbola Indonesia yang hilang ditelan bumi setelah berkarier di luar negeri. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

SEBANYAK 5 pesepakbola Indonesia yang hilang ditelan bumi setelah berkarier di luar negeri akan diulas Okezone. Medio 2008 sampai 2012, PSSI membuat program mengirimkan pesepakbola muda Indonesia untuk berlatih di luar negeri, khususnya di Uruguay.

Tim tersebut kemudian diberi nama Sociedad Anonima Deportivo (SAD). Di sana, pemain-pemain Indonesia yang tergabung di skuad SAD mentas di kompetisi junior Liga Uruguay bernama Quinta Division.

Banyak pemain jebolan SAD memperkuat Timnas Indonesia senior seperti Manahati Lestussen hingga Alfin Tuassalamonny. Namun, ada juga jebolan SAD lain yang pernah berkarier di luar negeri tapi kariernya justru meredup. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud?

Berikut 5 pesepakbola Indonesia yang hilang ditelan bumi setelah berkarier di luar negeri:

5. Syamsir Alam

Syamsir Alam

Syamsir Alam sempat menyandang status wonderkid di persepakbolaan Indonesia. Ia merupakan penyerang andalan Timnas Indonesia U-19 di Kualifikasi Piala Asia U-19 2010. Kelar memperkuat Timnas Indonesia U-19, Syamsir Alam bergabung dengan skuad SAD dan berguru di Uruguay.

Hanya beberapa bulan membela SAD, Syamsir Alam diboyong klub kuat Penarol U-19. Setelah satu tahun membela Penarol U-19, mantan kekasih Tyas Mirasih ini hengkang ke Liga 2 Belgia bersama CS Vise.

Bersama CS Vise, Syamsir Alam hanya 10 kali tampil sebelum akhirnya hengkang ke DC United (Amerika Serikat). Bersama DC United, Syamsir Alam sama sekali tidak mencatatkan penampilan sehingga ia memutuskan pulang ke Indonesia.

Sempat berkarier bersama Sriwiyaja FC, Pelita Jaya hingga Persiba Balikpanan (2014-2017), Syamsir Alam mengambil career break di usia 25 tahun. Ia sempat comeback dengan memperkuat RANS Cilegon selama dua tahun (2021-2023) sebelum kembali memilih pensiun.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/51/3190384/syamsir_alam_kariernya_melempem_meski_pernah_berkarier_di_luar_negeri_okezone-ehI9_large.jpg
5 Pesepakbola Indonesia yang Kariernya Melempem Setelah Berkarier di Luar Negeri, Nomor 1 Eks Bomber Timnas Indonesia U-19!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/51/3190257/mantan_kapten_timnas_indonesia_u_19_evan_dimas_kini_berstatus_tanpa_klub-Gb1I_large.jpg
4 Pemain Timnas Indonesia U-19 Angkatan Evan Dimas yang Jadi Pengangguran, Nomor 1 Pilih Rawat sang Ibu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/51/3190218/shin_tae_yong-etA6_large.jpg
2 Klub dan Timnas yang Kepincut dengan Shin Tae-yong, Nomor 1 Pernah Dihadapi Skuad Garuda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/51/3190207/alvaro_recoba_sahabat_cristian_gonzales_di_timnas_uruguay_u_20_chinorecoba20-Lbws_large.jpg
5 Pesepakbola Dunia yang Menikahi Perempuan Cantik Indonesia, Nomor 1 Teman Legenda Inter Milan!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/17/11/1657023/jadwal-uefa-womens-champions-league-di-vision-wolfsburg-vs-chelsea-hingga-lyon-tantang-atletico-ngl.webp
Jadwal UEFA Womenâs Champions League di VISION+, Wolfsburg vs Chelsea hingga Lyon Tantang Atletico
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/22/erick_thohir.jpg
Indonesia Raih 72 Emas SEA Games 2025, Erick Thohir Serukan Pecahkan Kutukan 30 Tahun
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement