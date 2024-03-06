5 Pesepakbola Indonesia yang Hilang Ditelan Bumi Setelah Berkarier di Luar Negeri, Nomor 1 Dijuluki Roberto Carlos!

Syamsir Alam (paling kiri), 1 dari 5 pesepakbola Indonesia yang hilang ditelan bumi setelah berkarier di luar negeri. (Foto: Okezone.com)

SEBANYAK 5 pesepakbola Indonesia yang hilang ditelan bumi setelah berkarier di luar negeri akan diulas Okezone. Medio 2008 sampai 2012, PSSI membuat program mengirimkan pesepakbola muda Indonesia untuk berlatih di luar negeri, khususnya di Uruguay.

Tim tersebut kemudian diberi nama Sociedad Anonima Deportivo (SAD). Di sana, pemain-pemain Indonesia yang tergabung di skuad SAD mentas di kompetisi junior Liga Uruguay bernama Quinta Division.

Banyak pemain jebolan SAD memperkuat Timnas Indonesia senior seperti Manahati Lestussen hingga Alfin Tuassalamonny. Namun, ada juga jebolan SAD lain yang pernah berkarier di luar negeri tapi kariernya justru meredup. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud?

Berikut 5 pesepakbola Indonesia yang hilang ditelan bumi setelah berkarier di luar negeri:

5. Syamsir Alam





Syamsir Alam sempat menyandang status wonderkid di persepakbolaan Indonesia. Ia merupakan penyerang andalan Timnas Indonesia U-19 di Kualifikasi Piala Asia U-19 2010. Kelar memperkuat Timnas Indonesia U-19, Syamsir Alam bergabung dengan skuad SAD dan berguru di Uruguay.

Hanya beberapa bulan membela SAD, Syamsir Alam diboyong klub kuat Penarol U-19. Setelah satu tahun membela Penarol U-19, mantan kekasih Tyas Mirasih ini hengkang ke Liga 2 Belgia bersama CS Vise.

Bersama CS Vise, Syamsir Alam hanya 10 kali tampil sebelum akhirnya hengkang ke DC United (Amerika Serikat). Bersama DC United, Syamsir Alam sama sekali tidak mencatatkan penampilan sehingga ia memutuskan pulang ke Indonesia.

Sempat berkarier bersama Sriwiyaja FC, Pelita Jaya hingga Persiba Balikpanan (2014-2017), Syamsir Alam mengambil career break di usia 25 tahun. Ia sempat comeback dengan memperkuat RANS Cilegon selama dua tahun (2021-2023) sebelum kembali memilih pensiun.