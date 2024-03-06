Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Pesan Bojan Hodak kepada Rezaldi Hehanussa Jelang Laga Persib Bandung vs Persija Jakarta

Miftahul Ghani , Jurnalis-Rabu, 06 Maret 2024 |14:59 WIB
Pesan Bojan Hodak kepada Rezaldi Hehanussa Jelang Laga Persib Bandung vs Persija Jakarta
Rezaldi Hehanussa dapat pesan dari Bojan Hodak jelang laga Persib Bandung vs Persija Jakarta. (Foto: Persib.co.id)
A
A
A

PELATIH Persib Bandung, Bojan Hodak, menyampaikan pesan kepada sang pemain, Rezaldi Hehanussa, jelang laga kontra Persija Jakarta di Stadion si Jalak Harupat dalam lanjutan Liga 1 2023-2024, Sabtu 9 Maret 2024 pukul 15.00 WIB. Bojan Hodak meminta Rezaldi Hehanussa untuk tampil rileks sehingga tidak ada error yang dibuat.

Sosok Rezaldi Hehanussa praktis menjadi sorotan di laga bertajuk El Clasico Indonesia ini. Sebab, pesepakbola 28 tahun ini sempat tujuh tahun (2016-2023) memperkuat Persija Jakarta.

Bojan Hodak memberi pesan kepada Rezaldi. (Foto: Persib.co.id)

(Bojan Hodak memberi pesan kepada Rezaldi. (Foto: Persib.co.id)

Karena itu, Bojan Hodak meminta Rezaldi Hehanussa tidak gampang terpancing emosi dalam laga nanti.

“Persija adalah mantan klubnya dan dia sudah banyak bermain di sana. Jadi tentu dia akan termotivasi lebih,” kata Bojan Hodak di Stadion Sidolig, Bandung, Rabu (6/3/2024).

“Karena jika terlalu emosional bisa terjadi error atau hal yang seharusnya tidak dilakukan. Jadi dia hanya perlu tetap rileks seperti di laga-laga sebelumnya,” katanya.

Rezaldi Hehanussa mendapatkan sorotan dari ratusan Bobotoh yang hadir saat Persib Bandung berlatih di Stadion Sidolig. Mereka meminta pemain yang beroperasi sebagai full back kiri itu tampil maksimal.

