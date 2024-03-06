Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hadapi Bhayangkara FC, Arema FC Incar Empat Kemenangan Beruntun di Liga 1 2023-2024

Avirista Midaada , Jurnalis-Rabu, 06 Maret 2024 |08:25 WIB
Hadapi Bhayangkara FC, Arema FC Incar Empat Kemenangan Beruntun di Liga 1 2023-2024
Pelatih Arema FC, Widodo C Putro (Foto: Arema FC)
A
A
A

GIANYAR - Arema FC mengincar kemenangan keempat secara beruntun di Liga 1 2023-2024 jelang menghadapi Bhayangkara FC. Sebelumnya Singo Edan meraih hasil positif di tiga laga terakhir untuk keluar dari zona degradasi.

Pelatih Arema FC Widodo Cahyono Putro mengatakan, timnya sudah siap menghadapi Bhayangkara FC dalam lanjutan Liga 1 kali ini. Bahkan sejak kemenangan atas Persikabo timnya sudah menyiapkan taktik, pemulihan fisik, dan mental pemainnya.

 

"Jelang kita away di Jogja kami sudah mempersiapkan diri baik secara fisik, evaluasi taktikal, untuk menghadapi Bhayangkara," ucap Widodo Cahyono Putro, sebelum pertandingan pada Selasa sore (5/3/2024).

Widodo menekankan bahwa anak asuhnya perlu menjaga konsistensi, semangat, dan kekompakan tim agar bisa terus berada di jalur aman untuk meraih kemenangan keempat secara beruntun. Hal itu pula yang selalu ia sampaikan dan memotivasi ke pemain tim kebanggaan masyarakat Malang ini.

 BACA JUGA:

"Kami berharap di pertandingan keempat yang saya pegang tetap konsisten pemain menerapkan taktikal, terutama semangat tim, untuk meraih kemenangan lagi. Ini bentuk motivasi kami untuk tetap konsisten di jalur kemenangan, mudah-mudahan keinginan kami bisa terealisasi," jelasnya.

Di sisi lain, pemain Arema FC Rifad Marabessy menyampaikan, bila pemain sudah siap dari sisi fisik dan siap menerapkan taktik, yang diarahkan Widodo. Baginya kali ini ia meminta rekan-rekannya terus menjaga motivasi dan semangat, guna mengincar kemenangan keempat secara beruntun.

Halaman:
1 2 3
      
