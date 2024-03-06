Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Arsenal Pesta Gol Terus, Mikel Arteta Langsung Bicara soal Perburuan Gelar Juara Liga Inggris 2023-2024

Rio Eristiawan , Jurnalis-Rabu, 06 Maret 2024 |01:22 WIB
Arsenal Pesta Gol Terus, Mikel Arteta Langsung Bicara soal Perburuan Gelar Juara Liga Inggris 2023-2024
Mikel Arteta kala mendampi Arsenal berlaga. (Foto: Reuters)
A
A
A

SHEFFIELD – Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, berbicara soal perburuan gelar juara Liga Inggris 2023-2024 usai timnya berhasil pesta gol kembali. Menurutnya, hal itu penting dilakukan Arsenal karena selisih gol memiliki pengaruh dalam meraih gelar Liga Inggris.

Ya, Arsenal berhasil meraih kemenangan meyakinkan 6-0 atas Sheffield United di pekan ke-27 Liga Inggris 2023-2024. Kemenangan manis itu diraih The Gunners -julukan Arsenal- di Bramall Lane, Selasa 5 Maret 2024 dini hari WIB.

Sheffield United vs Arsenal

Keenam gol tersebut masing-masing tercipta lewat Martin Odegaard (5’), gol bunuh diri Jayden Bogle (13’), Gabriel Martinelli (15’), Kai Havertz (25’), Declan Rice (39’), dan Ben White (58’). Ini merupakan ketiga kalinya Arsenal mencetak lima gol atau lebih pada laga tandang secara beruntun di Liga Inggris.

Meski mendapat kemenangan besar, Arsenal tetap berada di posisi ketiga di klasemen sementara dengan 61 poin. The Gunners tertinggal satu angka dari Manchester City dan dua poin dari Liverpool.

Mikel Arteta sendiri senang melihat hal Arsenal selalu mencetak banyak gol dan tak kemasukan dalam beberapa laga. Baginya, kemenangan menjadi hal terpenting untuk bisa menjadi juara.Melihat dua tim papan atas yang memiliki produktivitas gol bagus, membuat Arteta ingin Arsenal harus bisa mencetak banyak gol.

"Fakta bahwa kami mencetak banyak gol dan (tidak) kebobolan adalah pertanda baik, namun sekarang ini adalah tentang memenangkan setiap pertandingan. Itulah tuntutan yang telah ditetapkan oleh kedua tim selama beberapa tahun terakhir dan itulah tugas yang menanti kami," jelas Arteta.

Halaman:
1 2
      
