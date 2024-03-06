Liga Champions 2023-2024: Digulung 0-3, Maurizio Sarri Akui Lazio Sudah Kalah saat Tertinggal Dua Gol dari Bayern Munich

MUNICH - Maurizio Sarri mengakui kekalahan Lazio dari Bayern Munich pada leg kedua 16 besar Liga Champions 2023-2024. Sang pelatih menilai tim lawan tampil begitu dominan dan merasa anak-anak asuhannya sudah kalah saat tertinggal dua gol di babak pertama.

Lazio menelan kekalahan telak 0-3 dari Bayern Munich di Allianz Arena, Rabu (6/3/2024) dinihari WIB. Hasil yang pahit karena tim berjuluk Biancoceleste itu sudah unggul 1-0 di leg pertama.

Adapun tiga gol yang bersarang ke gawang Lazio dicetak oleh brace Harry Kane (36' dan 66'), dan Thomas Muller (45+2'). Kekalahan ini sekaligus membuat tim besutan Sarri itu gagal lolos ke perempat final usai kalah agregat 1-3.

Usai laga, Sarri mengatakan bahwa sejatinya Lazio bermain bagus. Bahkan dirinya mengaku kalau Biancoceleste masih punya harapan untuk lolos. Namun saat Bayern Munich cetak dua gol di babak pertama, dia mengakui kalau harapan timnya telah sirna.

“Kami telah bermain bagus di babak pertama melawan tim yang, tidak seperti baru-baruini, bermain seperti Bayern sungguhan. Itu sudah diharapkan, tim-tim ini sering meningkatkan permainan mereka dalam kompetisi ini," kata Sarri, dilansir dari Football Italia, Rabu (6/3/2024).

"Kami tetap dalam permainan sampai gol kedua, kami memiliki peluang untuk memimpin. Saya tidak berpikir 1-0 akan merampok harapan kami, tetapi gol kedua membuat kami masuk ke ruang ganti dengan sangat kecewa dan tanpa keyakinan kami bisa membalikkannya," sambungnya.