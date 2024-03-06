Guardiola Beri Peringatan ke Erling Haaland Cs Jelang Laga Manchester City vs Copenhagen: Tetap Harus Berhati-hati!

MANCHESTER – Pelatih Manchester City, Josep Guardiola, memberi peringatan kepada Erling Haaland cs jelang melawan FC Copenhagen dalam leg II 16 besar Liga Champions 2023-2023. Dia meminta para pemainnya untuk tak meandang remeh lawan.

Manchester City akan memainkan laga leg II babak 16 besar Liga Champions 2023-2024 dengan menghadapi Copenhagen. Laga tersebut bakal tersaji di Etihad Stadium, Kamis 7 Maret 2024 pukul 03.00 WIB.

Jelang laga itu, The Citizens -julukan Man City- punya bekal ciamik. Berstatus juara bertahan, Manchester City juga sedang unggul agregat 3-1 atas wakil Denmark tersebut.

Meski begitu, Guardiola tak ingin meremehkan Copenhagen. Sebab, dia tak ingin mengalami nasib seperti menghadapi RB Leipzig di fase grup Liga Champions 2023-2024. Tak ayal, dia mengingatkan Haaland untuk tetap berhati-hati.

"Saya tahu bahwa 1-3 melawan Copenhagen adalah hasil yang bagus, tetapi di fase grup kami melakukan hal yang sama dengan Leipzig, kemudian di leg kedua kami tertinggal 2-0," kata Guardiola, dikutip dari Tribal Football, Rabu (6/3/2024).

"Kartu merah atau hal lainnya dapat memperumit keadaan, jadi kami harus berhati-hati meskipun kami memulai laga dengan hasil yang baik," lanjutnya.