Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Guardiola Beri Peringatan ke Erling Haaland Cs Jelang Laga Manchester City vs Copenhagen: Tetap Harus Berhati-hati!

Rio Eristiawan , Jurnalis-Rabu, 06 Maret 2024 |06:04 WIB
Guardiola Beri Peringatan ke Erling Haaland Cs Jelang Laga Manchester City vs Copenhagen: Tetap Harus Berhati-hati!
Erling Haaland dan Josep Guardiola. (Foto: Reuters)
A
A
A

MANCHESTER – Pelatih Manchester City, Josep Guardiola, memberi peringatan kepada Erling Haaland cs jelang melawan FC Copenhagen dalam leg II 16 besar Liga Champions 2023-2023. Dia meminta para pemainnya untuk tak meandang remeh lawan.

Manchester City akan memainkan laga leg II babak 16 besar Liga Champions 2023-2024 dengan menghadapi Copenhagen. Laga tersebut bakal tersaji di Etihad Stadium, Kamis 7 Maret 2024 pukul 03.00 WIB.

FC Copenhagen vs Manchester City

Jelang laga itu, The Citizens -julukan Man City- punya bekal ciamik. Berstatus juara bertahan, Manchester City juga sedang unggul agregat 3-1 atas wakil Denmark tersebut.

Meski begitu, Guardiola tak ingin meremehkan Copenhagen. Sebab, dia tak ingin mengalami nasib seperti menghadapi RB Leipzig di fase grup Liga Champions 2023-2024. Tak ayal, dia mengingatkan Haaland untuk tetap berhati-hati.

"Saya tahu bahwa 1-3 melawan Copenhagen adalah hasil yang bagus, tetapi di fase grup kami melakukan hal yang sama dengan Leipzig, kemudian di leg kedua kami tertinggal 2-0," kata Guardiola, dikutip dari Tribal Football, Rabu (6/3/2024).

"Kartu merah atau hal lainnya dapat memperumit keadaan, jadi kami harus berhati-hati meskipun kami memulai laga dengan hasil yang baik," lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/05/261/3017848/5-pemain-bintang-real-madrid-ini-punya-koleksi-trofi-liga-champions-lebih-banyak-ketimbang-barcelona-nomor-1-segera-pensiun-bxVeYoiVZG.jpg
5 Pemain Bintang Real Madrid Ini Punya Koleksi Trofi Liga Champions Lebih Banyak ketimbang Barcelona, Nomor 1 Segera Pensiun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/261/3017341/10-pemain-juara-liga-champions-yang-menang-di-kampung-halaman-nomor-1-jude-bellingham-eHvOQbm9la.jpg
10 Pemain Juara Liga Champions yang Menang di Kampung Halaman, Nomor 1 Jude Bellingham!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/261/3016608/pemain-keturunan-indonesia-ian-maatsen-jadi-sorotan-usai-blunder-di-laga-borussia-dortmund-vs-real-madrid-7scfRCFvLd.jpg
Pemain Keturunan Indonesia, Ian Maatsen Jadi Sorotan Usai Blunder di Laga Borussia Dortmund vs Real Madrid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/261/3016505/tutup-karier-dengan-juara-liga-champions-2023-2024-toni-kroos-ini-luar-biasa-RDdMI1uMg0.jpg
Tutup Karier dengan Juara Liga Champions 2023-2024, Toni Kroos: Ini Luar Biasa
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/16/51/1656599/bintang-muda-tenis-siap-unjuk-gigi-di-next-gen-atp-finals-2025-streaming-di-vision-fhm.webp
Bintang Muda Tenis Siap Unjuk Gigi di Next Gen ATP Finals 2025, Streaming di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2021/10/21/sir_alex_ferguson.jpg
Momen Sir Alex Ferguson Larang Reporter Hadiri Konferensi Pers Selama 6 Tahun! Ada Apa?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement