HOME BOLA LIGA INDONESIA

Pelatih Semen Padang Beberkan Penyebab Kalah 0-3 dari PSBS Biak di Leg I Final Liga 2 2023-2024

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 05 Maret 2024 |19:59 WIB
Pelatih Semen Padang Beberkan Penyebab Kalah 0-3 dari PSBS Biak di Leg I Final Liga 2 2023-2024
Pelatih Semen Padang, Delfi Adri. (Foto: Media Officier PSBS Biak)
A
A
A

BIAK Semen Padang kalah telak 0-3 dari PSBS Biak di leg pertama final Liga 2 2023-2024. Menurut pelatih Semen Padang, Delfi Adri, timnya kalah karena ada tiga pemain penting Kabau Sirah –julukan Semen Padang– yang absen, ditambah persiapan yang minim juga semakin menambah buruknya permainan mereka.

Ya, Semen Padang harus takluk dengan skor telak 0-3 saat bertandang ke markas Badai Pasifik -julukan PSBS Biak- di Stadion Cendrawasih, Selasa (5/3/2024) siang WIB. Tiga gol yang dicetak tim tuan rumah dicetak oleh Otavio Dutra (25’), Alexsandro (45+1’), dan Beto Goncalves (78’).

Usai laga, Delfi mengungkap faktor yang membuat Semen Padang harus menelan kekalahan telak. Salah satunya karena absennya tiga pemain andalan mereka yakni Kenneth Ngwoke, Kim Min-Gyu, dan Daniel Roken Tampubolon

“Kami ucapkan selamat kepada PSBS Biak yang telah menang 3-0 hari ini. Ini pertandingan yang melelahkan bagi kita, karena recovery terlalu singkat,” kata Delfi dalam jumpa pers usai laga, Selasa (5/3/2024).

PSBS Biak vs Semen Padang

“Lalu ada 3 pemain inti kita tidak datang ke sini, yaitu Kenneth Ngwoke, Kim Min-Gyu, dan Roken Tampubolon. Mudah-mudahan mereka bisa main di Padang dan nantinya kami akan buat lebih baik lagi di sana,” sambungnya.

Kendati kalah telak di laga tandangnya ini. Delfi menegaskan Semen Padang akan tampil habis-habisan pada leg kedua mendatang. Meski jalan mereka untuk merebut gelar juara cukup terjal, pelatih berusia 57 tahun itu tetap optimistis.

Halaman:
1 2
      
