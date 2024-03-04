Dapat Nasihat dari Shin Tae-yong, Sandy Walsh: Diingatkan Jaga Kondisi Jelang Timnas Indonesia vs Vietnam

MECHELEN – Penggawa Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Sandy Walsh mengakui mendapatkan nasihat dari Shin Tae-yong saat ditemui di Belgia. Pesan tersebut ternyata Shin Tae-yong meminta agar Sandy Walsh menjaga kondisi tubuh agar fit di laga Timnas Indonesia vs Vietnam.

Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Vietnam dalam dua pertandingan lanjutan Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Laga pertama akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta pada 21 Maret 2024.

Kemudian, pertandingan kedua Skuad Garuda akan bertandang ke My Dinh National Stadium, Hanoi pada 26 Maret 2024 mendatang. Dua pertandingan ini sangat penting bagi Timnas Indonesia mengingat mereka belum menang dalam dua laga sebelumnya.

Guna mempersiapkan itu, Timnas Indonesia akan mengadakan pemusatan latihan (TC) yang dikabarkan akan mulai pada 17 Maret 2024. Sebelum itu, Shin Tae-yong sudah terlebih dulu bersafari ke Eropa untuk memantau anak asuhnya yang bermain di sana.

Salah satu pemain yang mendapatkan lawatan dari Shin adalah Sandy Walsh. Pelatih asal Korea Selatan itu menyaksikan langsung Sandy bermain saat KV Mechelen mengalahkan Cercle Brugge (3-2), Sabtu (2/3/2024).

Meskipun hanya bermain sebentar, Sandy merasa senang mengetahui Shin menyaksikan dirinya bermain secara langsung. Dia juga berbicara pentingnya dua pertandingan melawan Vietnam.