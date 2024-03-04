Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Dapat Nasihat dari Shin Tae-yong, Sandy Walsh: Diingatkan Jaga Kondisi Jelang Timnas Indonesia vs Vietnam

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 04 Maret 2024 |10:38 WIB
Dapat Nasihat dari Shin Tae-yong, Sandy Walsh: Diingatkan Jaga Kondisi Jelang Timnas Indonesia vs Vietnam
Shin Tae-yong berjumpa Sandy Walsh di Belgia. (Foto: Instagram/shintaeyong7777)
A
A
A

MECHELEN – Penggawa Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Sandy Walsh mengakui mendapatkan nasihat dari Shin Tae-yong saat ditemui di Belgia. Pesan tersebut ternyata Shin Tae-yong meminta agar Sandy Walsh menjaga kondisi tubuh agar fit di laga Timnas Indonesia vs Vietnam.

Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Vietnam dalam dua pertandingan lanjutan Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Laga pertama akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta pada 21 Maret 2024.

Kemudian, pertandingan kedua Skuad Garuda akan bertandang ke My Dinh National Stadium, Hanoi pada 26 Maret 2024 mendatang. Dua pertandingan ini sangat penting bagi Timnas Indonesia mengingat mereka belum menang dalam dua laga sebelumnya.

Guna mempersiapkan itu, Timnas Indonesia akan mengadakan pemusatan latihan (TC) yang dikabarkan akan mulai pada 17 Maret 2024. Sebelum itu, Shin Tae-yong sudah terlebih dulu bersafari ke Eropa untuk memantau anak asuhnya yang bermain di sana.

Shin Tae-yong bersama Sandy Walsh

Salah satu pemain yang mendapatkan lawatan dari Shin adalah Sandy Walsh. Pelatih asal Korea Selatan itu menyaksikan langsung Sandy bermain saat KV Mechelen mengalahkan Cercle Brugge (3-2), Sabtu (2/3/2024).

Meskipun hanya bermain sebentar, Sandy merasa senang mengetahui Shin menyaksikan dirinya bermain secara langsung. Dia juga berbicara pentingnya dua pertandingan melawan Vietnam.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/51/3189904/shin_tae_yong_menegaskan_kapten_timnas_indonesia_adalah_asnawi_mangkualam_okezone-kOZC_large.jpg
Respons Shin Tae-yong soal Isu Masalah di Ruang Ganti Timnas Indonesia: Kaptennya memang Asnawi Mangkualam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/51/3189633/shin_tae_yong_dipecat_pssi_pada_awal_2025_pssi-J4Dj_large.jpg
Timnas Indonesia di Tahun 2025: Dari Pemecatan Shin Tae-yong hingga Gagal Lolos Semifinal SEA Games 2025!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/51/3189416/tiga_pelatih_top_dunia_berikut_ini_menolak_menangani_timnas_indonesia-T109_large.jpg
3 Pelatih Top Dunia yang Menolak Tangani Timnas Indonesia, Nomor 1 John Heitinga!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/51/3189407/timnas_finlandia_berpotensi_lawan_timnas_indonesia_di_fifa_series_2026_huuhkajat-Sp4e_large.jpg
Timnas Indonesia Resmi Lawan Finlandia di FIFA Series 2026?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/14/11/1655757/hasil-sea-games-2025-timnas-indonesia-putri-gagal-ke-final-usai-digebuk-vietnam-05-xcw.webp
Hasil SEA Games 2025: Timnas Indonesia Putri Gagal ke Final usai Digebuk Vietnam 0-5
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/14/timnas_voli_putri_indonesia.jpg
Timnas Voli Putri Indonesia Dibungkam Tuan Rumah, Megawati Cs Bersiap Rebut Medali Perunggu Vs Filipina
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement