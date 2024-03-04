Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Breaking News: Shayne Pattynama Cedera Jelang Laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 04 Maret 2024 |07:37 WIB
Breaking News: Shayne Pattynama Cedera Jelang Laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026
Pemain Timnas Indonesia, Shayne Pattynama sedang mengalami cedera. (Foto: Instagram/kaseupenofficial)
A
A
A

TIM Nasional (Timnas) Indonesia berpotensi tak diperkuat Shayne Pattynama di laga lanjutan babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pasalnya Shayne dikabarkan mengalami cedera sehingga membutuhkan waktu untuk masa pemulihan.

Tidak ada nama Shayne dalam daftar pemain KAS Eupen saat mereka kalah 0-1 dari Anderlecht di pekan ke-28 Liga Belgia 2023-2024, Senin (4/3/2024). Tentu banyak yang curiga mengapa tidak ada nama fullback kiri Timnas Indonesia tersebut.

Ternyata, menurut laporan dari akun instagram @futboll.indonesiaa, Shayne absen karena tengah mengalami cedera. Diketahui Shayne sudah cedera sejak Senin lalu dan sampai saat ini masih dalam tahap pemulihan.

“Shayne Pattynama mengalami cedera pada Senin lalu hingga saat ini Shayne masih menjalani pemulihan cedera. Mengingat sebentar lagi Timnas kita akan bermain kembali di kualifikasi Piala Dunia Round 2,” bunyi laporan dari akun sepakbola @futboll.indonesiaa, dikutip Senin (4/3/2024).

Shayne Pattynama

Tentu harapannya adalah Shayne bisa dengan cepat sembuh dan fit kembali. Sebab saat ini baik KAS Eupen dan Timnas Indonesia sangat membutuhkan jasa pemain berusia 25 tahun tersebut.

Untuk KAS Eupen, tim tersebut tengah terperosok di zona degradasi. Berada di posisi 15, tim yang dibela Shayne tersebut hanya memiliki 21 poin, beda 7 angka dari penghuni peringkat 12 yang menjadi posisi aman dari zona degradasi.

Halaman:
1 2
      
