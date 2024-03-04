Hasil Barito Putera vs Bali United di Liga 1 2023-2024: Drama 7 Gol, Laskar Antasari Menang Tipis 4-3!

HASIL Barito Putera vs Bali United di Liga 1 2023-2024 akan diulas dalam artikel ini. Laskar Antasari -julukan Barito Putera- menang tipis dengan skor 4-3.

Duel Barito Putera vs Bali United akan digelar di Stadion Sultan Agung, Bantul, Yogyakarta, Senin (4/3/2024) sore WIB. Gol Barito Putera dicetak oleh Eksel Runtukahu (43’ dan 70’), Gustavo Tocantins (45+2’), serta Amiruddin Bagas Kaffa (53’).

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Bali United langsung tancap gas menyerang sejak menit-menit awal pertandingan. Mereka pun hampir unggul cepat jika sepakan Irfan Jaya tak membentur tiang gawang.

Pada menit 13, Irfan Jaya kembali menebar ancaman dengan aksi individunya. Tetapi, sepakan kerasnya masih mengarah tepat ke pelukan Ega Rizky Pratama.

Empat menit berselang, Barito Putera gantian mendapat peluang lewat via tendangan Gustavo Tocantins dari jarak dekat. Namun, bola tendangannya bisa dihalau oleh Adilson Maringa.

Terus menekan, Serdadu Tridatu -julukan Bali United- sukses memecah kebuntuan pada menit 27 via gol Irfan Jaya. Kerja sama satu-dua antara dirinya dan Eber Bessa berbuah gol dengan sebuah sepakan akurat yang tak mampu dijangkau Ega Rizky.

Selepas itu, Bali United mendapat peluang emas lewat Priva Mbarga pada menit 30, tetapi sepakannya dari jarak dekat bisa ditepis kiper lawan. Sembilan menit berselang, penyerang Kamboja itu kembali mengancam dengan tandukannya yang menyambar umpan sepak pojok, tetapi kembali bisa diselamatkan oleh Ega Rizky.

Pada menit 43, Eksel Runtukahu berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 untuk Barito Putera dengan tandukannya yang menyambut umpan manis Rizky Pora. Bahkan, pada menit 45+2, tim tamu berbalik unggul 2-1 via gol Gustavo Tocantins yang menyambar bola muntah hasil tendangan Mike Ott yang tak mampu ditangkap dengan baik oleh Adilson Maringa. Skor tersebut pun bertahan hingga turun minum.