Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Barito Putera vs Bali United di Liga 1 2023-2024: Drama 7 Gol, Laskar Antasari Menang Tipis 4-3!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Senin, 04 Maret 2024 |17:13 WIB
Hasil Barito Putera vs Bali United di Liga 1 2023-2024: Drama 7 Gol, Laskar Antasari Menang Tipis 4-3!
Laga Barito Putera vs Bali United di Liga 1 2023-2024. (Foto: Bali United)
A
A
A

HASIL Barito Putera vs Bali United di Liga 1 2023-2024 akan diulas dalam artikel ini. Laskar Antasari -julukan Barito Putera- menang tipis dengan skor 4-3.

Duel Barito Putera vs Bali United akan digelar di Stadion Sultan Agung, Bantul, Yogyakarta, Senin (4/3/2024) sore WIB. Gol Barito Putera dicetak oleh Eksel Runtukahu (43’ dan 70’), Gustavo Tocantins (45+2’), serta Amiruddin Bagas Kaffa (53’).

Barito Putera vs Bali United

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Bali United langsung tancap gas menyerang sejak menit-menit awal pertandingan. Mereka pun hampir unggul cepat jika sepakan Irfan Jaya tak membentur tiang gawang.

Pada menit 13, Irfan Jaya kembali menebar ancaman dengan aksi individunya. Tetapi, sepakan kerasnya masih mengarah tepat ke pelukan Ega Rizky Pratama.

Empat menit berselang, Barito Putera gantian mendapat peluang lewat via tendangan Gustavo Tocantins dari jarak dekat. Namun, bola tendangannya bisa dihalau oleh Adilson Maringa.

Terus menekan, Serdadu Tridatu -julukan Bali United- sukses memecah kebuntuan pada menit 27 via gol Irfan Jaya. Kerja sama satu-dua antara dirinya dan Eber Bessa berbuah gol dengan sebuah sepakan akurat yang tak mampu dijangkau Ega Rizky.

Selepas itu, Bali United mendapat peluang emas lewat Priva Mbarga pada menit 30, tetapi sepakannya dari jarak dekat bisa ditepis kiper lawan. Sembilan menit berselang, penyerang Kamboja itu kembali mengancam dengan tandukannya yang menyambar umpan sepak pojok, tetapi kembali bisa diselamatkan oleh Ega Rizky.

Pada menit 43, Eksel Runtukahu berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 untuk Barito Putera dengan tandukannya yang menyambut umpan manis Rizky Pora. Bahkan, pada menit 45+2, tim tamu berbalik unggul 2-1 via gol Gustavo Tocantins yang menyambar bola muntah hasil tendangan Mike Ott yang tak mampu ditangkap dengan baik oleh Adilson Maringa. Skor tersebut pun bertahan hingga turun minum.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/15/51/1655889/indonesia-juara-umum-bulu-tangkis-sea-games-2025-semua-nomor-sumbang-medali-dyn.webp
Indonesia Juara Umum Bulu Tangkis SEA Games 2025: Semua Nomor Sumbang Medali
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/01/20/shin_tae_yong.jpg
Shin Tae-yong Kembali ke Indonesia, Ungkap Rasa Seperti Pulang ke Rumah
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement