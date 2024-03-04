Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Liga 1 2023-2024: Paul Munster Kurang Puas Persebaya Surabaya Cuma Menang Tipis atas PSS Sleman

Avirista Midaada , Jurnalis-Senin, 04 Maret 2024 |00:42 WIB
Liga 1 2023-2024: Paul Munster Kurang Puas Persebaya Surabaya Cuma Menang Tipis atas PSS Sleman
Pelatih Persebaya Surabaya, Paul Munster (Foto: Persebaya Surabaya)
A
A
A

SURABAYA - Persebaya Surabaya menang tipis 2-1 atas PSS Sleman pada laga lanjutan Liga 1 2023-2024. Dua gol bajul ijo masing-masing dicetak Muhammad Iqbal dan Bruno Moreira.

Pelatih Persebaya Surabaya, Paul Munster mengatakan, kemenangan yang diraih timnya patut disyukuri. Namun di sisi lain, sang pelatih menilai para pemainnya terlalu banuak membuang peluang di laga tersebut.

"Persebaya bermain bagus di babak pertama meskipun banyak peluang terbuang, seharusnya bisa dimanfaatkan menjadi gol," ucap Paul Munster seusai pertandingan, pada Minggu malam (3/3/2024) di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya.

Paul Munster menambahkan, di babak kedua timnya diakui lebih tertekan karena lawan membutuhkan kemenangan. Alhasil di sepanjang babak kedua timnya terpaksa bertahan demi mempertahankan keunggulan.

"Pada babak kedua perlahan berubah karena PSS Sleman juga perlu mencetak gol dan menang. Jadi kami lebih banyak bertahan dalam situasi bertahan, tetapi masih memiliki satu atau dua peluang untuk mencetak gol di babak kedua. Namun, secara keseluruhan saya senang," terangnya.

Tapi ia kecewa akhirnya timnya kebobolan melalui gol yang dicetak oleh Esteban Vizcarra. Apalagi sebelum proses gol di menit 47 itu, pelatih berkebangsaan Irlandia Utara itu menganggap ada dorongan yang dilakukan pemain PSS, tapi tidak dianggap sebagai pelanggaran oleh wasit.

Halaman:
1 2
      
