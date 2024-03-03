Advertisement
Media Vietnam Ketar-ketir Tahu Shin Tae-yong Ada di Belanda!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 03 Maret 2024 |22:00 WIB
Media Vietnam Ketar-ketir Tahu Shin Tae-yong Ada di Belanda!
Shin Tae-yong tengah berada di Belanda (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)
MEDIA Vietnam, Dantri, tampak ketar-ketir ketika mengetahui pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, sedang berada di Belanda. Mereka terlihat resah karena sang juru taktik memantau perkembangan para pemain dan calon naturalisasi jelang bentrok melawan Timnas Vietnam.

Timnas Indonesia memang akan menghadapi Vietnam sebanyak dua pertemuan dalam lanjutan Grup F putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Di laga pertama, Garuda bertindak sebagai tuan rumah di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada 21 Maret 2024. Lalu di laga kedua, mereka bertandang ke Negeri Paman Ho pada 26 Maret 2024.

Shin Tae-yong menyempatkan berfoto dengan Marselino Ferdinan usai menyaksikan langsung pertandingan (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)

Jelang bentrokan tersebut, Shin bertolak ke Belanda untuk memantau perkembangan anak asuhnya yakni Rafael Struick dan Ivar Jenner. Tak hanya dua pemain ini saja, juru taktik asal Korea Selatan itu juga pastinya memantau tiga calon pemain naturalisasi, Thom Haye, Nathan Tjoe-A-On, dan Ragnar Oratmangoen.

“Pelatih Indonesia Shin Tae-yong telah pergi ke Eropa, merekrut pemain naturalisasi, dan mempersiapkan pertandingan antara Timnas Indonesia dan Vietnam pada bulan Maret,” tulis Dantri dalam artikelnya, Minggu (3/3/2024).

“Baru saja kembali ke Indonesia pada 27 Februari setelah cuti, Shin Tae-yong berangkat ke-Eropa. Tujuan pelatih asal Korea Selatan adalah Belanda, tempat sejumlah besar pemain berkebangsaan Indonesia bermain,” sambungnya.

“Dua pemain Indonesia yang bermain di Belanda adalah penyerang Rafael Struick (ADO Den Haag) dan gelandang Ivar Jenner (FC Utrecht). Selain itu, tiga pemain asal Eropa lainnya yang berencana untuk menjadi warga negara Indonesia dan bisa bermain untuk tim sepak bola dari puluhan pulau dalam waktu dekat, termasuk Thom Haye dan Tjoe-A-On (SC Heerenveen) dan gelandang serang Ragnar Oratmangoen (Fortuna Sittard),” lanjut Dantri.

