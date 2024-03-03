Kisah Cristiano Ronaldo yang 2 Kali Hampir Meninggal Dunia: Georgina Rodriguez Hampir Jadi Jomblo!

Cristiano Ronaldo dua kali nyaris meninggal dunia (Foto: Reuters/Yazeed Aldhawaihi)

KISAH Cristiano Ronaldo yang dua kali hampir meninggal dunia. Hal itu sampai nyaris membuat Georgina Rodriguez menjadi jomblo!

Ronaldo tercatat pernah dua kali nyaris meregang nyawa. Satu kejadian, sang pria asal Portugal itu menderita kelainan jantung. Sementara di kejadian lain, ia mengalami kecelakaan mobil!

Ya, Ronaldo ternyata mengalami kelainan jantung di usia 15 tahun atau saat masih menimba ilmu sepakbola di akademi Sporting Lisbon. Hal itu diceritakan oleh ibunya, Maria Dolores, pada 2009.

"Jantungnya berdetak dengan sangat cepat saat ia tidak berlari. Mereka menggunakan semacam laser untuk mengatasi sumber masalahnya. Dia dioperasi pada pagi hari dan baru keluar ruangan pada sorenya," kata Dolores, dikutip dari Daily Mail.

"Sebelum kami tahu persis penyakit apa yang dideritanya, saya sempat khawatir karena ada kemungkinan ia akan kehilangan kesempatan untuk bermain sepak bola lagi," sambung perempuan berpaspor Portugal itu.

Tak hanya kelainan jantung, Ronaldo juga nyaris meninggal dunia akibat kecelakaan mobil. Peristiwa itu terjadi pada 2009 ketika sang pemain masih berseragam Manchester United.