HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Cristiano Ronaldo yang Dituduh Gunakan Jasa PSK asal Brasil Berharga Rp139 Juta per Jam

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 03 Maret 2024 |13:44 WIB
Kisah Cristiano Ronaldo yang Dituduh Gunakan Jasa PSK asal Brasil Berharga Rp139 Juta per Jam
Cristiano Ronaldo dituduh pernah menyewa PSK termahal asal Brasil (Foto: Reuters)
A
A
A

KISAH Cristiano Ronaldo yang dituduh gunakan jasa PSK asal Brasil berharga Rp139 juta per jam menarik untuk diulas kembali. Sebab, hal tersebut belum terbukti benar.

Perempuan bernama Andressa Urach itu sempat menyandang status sebagai pekerja seks komersial (PSK) termahal di Brasil. Ia sempat memasang tarif 7.000 pounds atau sekira Rp133,9 juta per jam!

Andressa Urach

Meski memasang tarif yang tinggi, sejumlah pesohor dunia tertarik bercinta dengan perempuan berambut pirang ini. Salah satunya diklaim adalah Ronaldo pada 2013.

Dalam pengakuannya, Urach mengklaim Ronaldo tidak membawanya ke rumah mewah sang pesepakbola yang berada di Kota Madrid pada 2013. Perempuan kelahiran 1987 itu diangkut ke salah satu hotel mewah yakni Villa Magna Hotel.

"Saya ada di lift pribadi yang mana langsung menuju kamarnya, jantung saya berhenti saat pintunya terbuka," ujar Urach, dikutip dari Mundo Deportivo yang rilis pada 2015.

"Itu dia, Cristiano Ronaldo. Dia tersenyum, dia mengundang saya untuk melakukan perbincangan," imbuh perempuan asal Brasil itu.

Halaman:
1 2
      
