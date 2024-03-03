Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Babak Pertama RANS Nusantara FC vs Persib Bandung di Liga 1 2023-2024: Ciro Alves Bawa Maung Bandung Memimpin 1-0

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 03 Maret 2024 |19:50 WIB
Hasil Babak Pertama RANS Nusantara FC vs Persib Bandung di Liga 1 2023-2024: Ciro Alves Bawa Maung Bandung Memimpin 1-0
Ciro Alves membawa Persib Bandung memimpin 1-0 atas RANS Nusantara FC (Foto: Instagram/@ciroofficial)
A
A
A

YOGYAKARTA - Hasil babak pertama RANS Nusantara FC vs Persib Bandung di Liga 1 2023-2024 sudah diketahui. Laga di Stadion Sultan Agung, Bantul, DI Yogyakarta, Minggu (3/3/2024) malam WIB, itu berakhir dengan skor 1-0 untuk Pangeran Biru.

Gol bagi Persib di babak pertama dihasilkan oleh Ciro Alves (10'). RANS juga sempat mencetak gol tetapi dianulir wasit.

Ciro Alves

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Pangeran Biru mendapat peluang terbuka di menit ke-4 lewat tendangan Ciro Alves yang masih melebar ke sisi kanan gawang RANS Nusantara. Sampai akhirnya, Ciro sukses membuka keunggulan Persib di menit ke-10.

RANS Nusantara sempat mencetak gol penyama kedudukan di menit ke-19 lewat Evandro Brandao, namun dianulir karena sudah dalam posisi offside. Kemudian di menit ke-26 mereka kembali mendapat peluang lewat tendangan Tavinho yang masih membentur tiang gawang.

Pertandingan berjalan sengit karena Persib dan RANS Nusantara saling jual beli serangan. Akan tetapi, sampai pertandingan memasuki menit ke-35, belum ada tambahan gol yang tercipta.

Pangeran Biru mendapat peluang emas di menit ke-42 lewat tendangan Ciro yang masih melebar. Pada akhirnya, tidak ada tambahan gol yang tercipta sampai peluit panjang tanda berakhirnya babak pertama dibunyikan. Persib unggul 1-0 atas RANS Nusantara di babak pertama.

Halaman:
1 2
      
