HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persebaya Surabaya dan Song Ui-young Berpisah, Paul Munster Ungkap Penyebabnya

Avirista Midaada , Jurnalis-Minggu, 03 Maret 2024 |14:26 WIB
Persebaya Surabaya dan Song Ui-young Berpisah, Paul Munster Ungkap Penyebabnya
Song Ui-young resmi tinggalkan Persebaya Surabaya. (Foto: Instagram/song_uiyoung)
A
A
A

SURABAYA - Persebaya Surabaya dan pemain asing mereka, Song Ui-young dipastikan berpisah. Menurut pemaparan pelatih Persebaya, Paul Munster, penyebab Song pergi dari Bajul Ijo karena kontrak sang pemain tak diperpanjang kontraknya lantaran kedua belah pihak sepakat untuk berpisah.

Paul Munster mengakui memang pemutusan kontrak itu karena Song ingin fokus memulihkan cederanya. Apalagi di musim ini masih tersisa 8 pertandingan bagi Persebaya Surabaya.

"Memang Song pengen lebih fokus untuk pemulihan cederanya, maka kesepakatan untuk mengakhiri kerja sama lebih awal itu adalah yang terbaik untuk kedua belah pihak," kata Paul Munster sebelum pertandingan melawan PSS Sleman, dikutip Minggu (3/3/2024).

Tanpa Song, pelatih asal Irlandia Utara itu akan mengandalkan pemain lokal berkualitas yang dimiliki oleh Persebaya mulai dari Andre Oktaviansyah, M. Hidayat, hingga M. Iqbal yang biasa mengisi posisi pemain asal Singapura itu. Terlebih sejak menangani Persebaya, memang Song belum pernah dimainkan oleh Paul Munster karena proses pemulihan cederanya.

Paul Munster

"Sejak saya di Persebaya belum sekalipun Song bermain, karena dia mengalami cedera sejak periode FIFA Match Day Timnas dan sampai sekarang kondisinya belum pulih," terangnya

Pesepakbola berusia 30 tahun itu bermain ketika melawan Persija Jakarta pada 9 Desember 2023 lalu, di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya. Saat itu Song bermain 90 menit. Tapi setelah itu pemain berusia 30 tahun melewatkan enam pertandingan Bajul Ijo, di meja perawatan akibat cederanya.

Halaman:
1 2
      
