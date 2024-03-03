MANCHESTER - Tertinggal di babak pertama, Mancheter City berhasil menyamakan kedudukan usai turun minum. Pada menit ke-56 Phil Foden membuat skor imbang 1-1 lewat tembakan keras kaki kirinya dari luar kotak penalti.
Saat ini tengah berlangsung laga Manchester United vs Manchester City pada laga lanjutan pekan ke-27 Liga Inggris 2023-2024. Kedua tim saling berhadapan di Etihad Stadium, Minggu (3/3/2024) malam WIB.
Susunan Pemain Manchester City vs Manchester United di Liga Inggris 2023-2024
Man City (3-2-4-1): Ederson, Kyle Walker, Ruben Diaz, Nathan Ake; Rodri, John Stones; Bernardo Silva, Kevin De Bruyne, Phil Foden, Jeremy Doku; Erling Haaland
Pelatih: Pep Guardiola
Man United (4-3-2-1): Andre Onana; Victor Lindelof, Jonny Evans, Raphael Varane, Diogo Dalot; Scott McTominay, Casemiro, Kobbie Mainoo; Alejandro Garnacho, Bruno Fernandes; Marcus Rashford
Pelatih: Erik ten Hag
(Admiraldy Eka Saputra)