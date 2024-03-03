Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Hasil Liga Inggris 2023-2024: Phil Foden Bawa Manchester City Samakan Kedudukan atas Manchester United

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Minggu, 03 Maret 2024 |23:52 WIB
Hasil Liga Inggris 2023-2024: Phil Foden Bawa Manchester City Samakan Kedudukan atas Manchester United
Phil Foden bawa Man City samakan kedudukan atas Man United di babak kedua (Foto: Reuters)
A
A
A

MANCHESTER - Tertinggal di babak pertama, Mancheter City berhasil menyamakan kedudukan usai turun minum. Pada menit ke-56 Phil Foden membuat skor imbang 1-1 lewat tembakan keras kaki kirinya dari luar kotak penalti.

Saat ini tengah berlangsung laga Manchester United vs Manchester City pada laga lanjutan pekan ke-27 Liga Inggris 2023-2024. Kedua tim saling berhadapan di Etihad Stadium, Minggu (3/3/2024) malam WIB.

Susunan Pemain Manchester City vs Manchester United di Liga Inggris 2023-2024

Man City (3-2-4-1): Ederson, Kyle Walker, Ruben Diaz, Nathan Ake; Rodri, John Stones; Bernardo Silva, Kevin De Bruyne, Phil Foden, Jeremy Doku; Erling Haaland

Pelatih: Pep Guardiola

Man United (4-3-2-1): Andre Onana; Victor Lindelof, Jonny Evans, Raphael Varane, Diogo Dalot; Scott McTominay, Casemiro, Kobbie Mainoo; Alejandro Garnacho, Bruno Fernandes; Marcus Rashford

Pelatih: Erik ten Hag

(Admiraldy Eka Saputra)

      
