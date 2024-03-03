Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Hasil Manchester City vs Manchester United di Babak Pertama: Setan Merah Unggul 1-0

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Minggu, 03 Maret 2024 |23:20 WIB
Hasil Manchester City vs Manchester United di Babak Pertama: Setan Merah Unggul 1-0
Manchester City menjamu Manchester United di pekan ke-27 Liga Inggris 2023-2024 (Foto: Reuters)
A
A
A

MANCHESTER - Manchester United menghadapi Manchester City pada laga lanjutan Liga Inggris 2023-2024. Kedua tim saling berhadapan di Etihad Stadium, Minggu (3/3/2024) malam WIB.

Setan Merah -julukan Man United- sementara unggul 1-0 atas Man City di babak pertama. Marcus Rashford membawa Man United memimpin setelah tembakan kerasnya gagal dihalau kiper Man City, Ederson.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Manchester City langsung bermain menyerang sejak menit-menit awal. The Citizens sempat mendapat peluang untuk mencetak gol cepat lewat aksi Phil Foden.

Sementara itu di sisi lain, tim tamu Manchester United masih cukup solid untuk meredam serangan dari para pamain Manchester Biru. Kejutan terjadi di menit kedelapan saat Marcus Rashford berhasil membawa Man United unggul lebih dulu.

Rashford mencatatkan namanya di papan skor lewat tembakan keras yang gagal dihalau Ederson. Man City yang tertinggal bermain lebih agresif untuk menyamakan kedudukan. Tapi, skor 1-0 untuk keunggulan Setan Merah bertahan sampai jeda.

Halaman:
1 2
      
