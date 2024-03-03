Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Manchester City vs Manchester United: Hormati Setan Merah, Josep Guardiola Minta The Citizens Main Serius

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 03 Maret 2024 |14:18 WIB
Manchester City vs Manchester United: Hormati Setan Merah, Josep Guardiola Minta <i>The Citizens</i> Main Serius
Pelatih Manchester City, Josep Guardiola. (Foto: Reuters)
A
A
A

MANCHESTER – Pelatih Manchester City, Josep Guardiola mau melihat pasukannya bermain serius dan tak meremehkan Manchester United saat kedua tim berjumpa di laga lanjutan Liga Inggris 2023-2024. Guardiola mau Man City tetap menghormati Man United meski tim tersebut tak seberbahaya dulu.

Ya, Man City bakal menjamu Setan Merah -julukan Man United- dalam laga pekan ke-27 Liga Inggris 2023-2024. Pertandingan itu dijadwalkan berlangsung pada Minggu (3/3/2024) pukul 22.30 WIB di Etihad Stadium.

Dalam enam pertemuan terakhir, Derby Manchester, The Citizens -julukan Man City- berhasil menang lima kali. Bahkan, dalam lawatan terakhir Bruno Fernandes dan kolega ke Etihad Stadium di Liga Inggris, Pasukan Manchester Biru menang telak 6-3 serta meraih dua hasil positif lainnya atas sang rival masing-masing di ajang Piala FA musim lalu serta kemenangan telak 3-0 di Old Trafford pada awal musim ini.

Namun, Guardiola tahu betul kemenangan-kemenangan timnya yang telah lalu atas Man United tak akan mempengaruhi hasil pertandingan malam nanti karena sang rival selalu bisa memberikan perlawanan sengit. Dia mencontohkan Liverpool yang menghajar tim asuhan Erik Ten Hag 7-0 di Anfield Road musim lalu dan kemudian ditahan imbang tanpa gol di kandang mereka sendiri di musim ini.

Manchester City

“United pergi ke Anfield musim lalu dan kalah 7-0. Musim ini semua orang bilang akan mudah bagi Liverpool. Apakah hasilnya? Mereka tidak menang,” kata Guardiola dilansir dari laman resmi Man City, Minggu (3/3/2024).

"Masa lalu adalah masa lalu. Kita tidak dapat menyangkal betapa bagusnya yang telah dia Ten Hag lakukan di masa lalu di (Ajax) Amsterdam. Dalam situasi yang berbeda, saya tahu para pemain saya akan berperilaku di Old Trafford dengan karakter yang tepat dan melakukan yang terbaik,” tambahnya.

