Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Respons Jurgen Klopp Setelah Darwin Nunez Disamakan Fans Nottingham Forest Layaknya Andy Carroll

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Minggu, 03 Maret 2024 |06:44 WIB
Respons Jurgen Klopp Setelah Darwin Nunez Disamakan Fans Nottingham Forest Layaknya Andy Carroll
Darwin Nunez jadi pahlawan kemenangan Liverpool atas Nottingham Forest (Foto: Reuters)
A
A
A

DARWIN Nunez mendapat ejekan dari para penggemar Nottingham Forest saat Liverpool bertamu ke City Ground Stadium, Sabtu (3/3/2024) malam WIB. Para pendukung tuan rumah menyanyikan lagu dengan nada ejekan untuk sang pemain.

Darwin Nunez diremehkan suporter lawan. Mereka menganggap striker 24 tahun itu tidak lebih buruk dari penyerang yang juga pernah membela Liverpool, Andy Carroll.

 

"Anda tidak lebih buruk dari Andy Carroll," teriak para pendukung Nottingham Forest kepada Darwin Nunez yang baru masuk ke lapangan.

Namun, striker asal Urugay itu sukses membalas dengan menjadi pahlawan kemenangan Liverpool di laga tersebut. Hebatnya lagi, Darwin Nunez menjadi pencetak gol tunggal lewat aksinya di menit-menit akhir pertandingan.

 BACA JUGA:

Usai laga, Jurgen Klopp memberikan tanggapan soal perlakuan para penggemar Nottingham Forest ke pemainnya. Menurutnya, ejekan dari para fans lawan jadi motivasi tersendiri bagi Darwin Nunez di laga tersebut.

"Saya tidak akan menyanyikan lagu atau berteriak seperti itu. Saya akan berusaha untuk tidak membuat Darwin (Nunez) marah," ujar Klopp sambil tertawa.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/45/3043903/justin-hubner-bicara-momen-jadi-pemain-cadangan-di-laga-arsenal-vs-wolverhampton-wanderers-pengalaman-luar-biasa-RxrOJHCMSa.jpg
Justin Hubner Bicara Momen Jadi Pemain Cadangan di Laga Arsenal vs Wolverhampton Wanderers: Pengalaman Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022968/nasib-elkan-baggott-makin-suram-jelang-laga-ipswich-town-vs-liverpool-di-pekan-pembuka-liga-inggris-2024-2025-RO67OkI5M5.jpg
Nasib Elkan Baggott Makin Suram Jelang Laga Ipswich Town vs Liverpool di Pekan Pembuka Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022671/cerita-erik-ten-hag-diminta-manajemen-manchester-united-bertahan-saat-asyik-liburan-gNONesa0XN.JPG
Cerita Erik ten Hag Diminta Manajemen Manchester United Bertahan saat Asyik Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/45/3022628/erik-ten-hag-tahu-manchester-united-sempat-dekati-thomas-tuchel-tS3XakJIoT.JPG
Erik ten Hag Tahu Manchester United Sempat Dekati Thomas Tuchel
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/12/14/11/1655591/pulang-tanpa-medali-pemain-timnas-indonesia-u22-tampak-kelelahan-dan-kecewa-zhh.jpg
Pulang Tanpa Medali, Pemain Timnas Indonesia U-22 Tampak Kelelahan dan Kecewa
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/13/striker_timnas_indonesia_u_22_mauro_zijlstra.jpg
Mengejutkan! Begini Kondisi Ruang Ganti Timnas Indonesia U-22 usai Babak Belur di SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement