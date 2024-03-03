Respons Jurgen Klopp Setelah Darwin Nunez Disamakan Fans Nottingham Forest Layaknya Andy Carroll

DARWIN Nunez mendapat ejekan dari para penggemar Nottingham Forest saat Liverpool bertamu ke City Ground Stadium, Sabtu (3/3/2024) malam WIB. Para pendukung tuan rumah menyanyikan lagu dengan nada ejekan untuk sang pemain.

Darwin Nunez diremehkan suporter lawan. Mereka menganggap striker 24 tahun itu tidak lebih buruk dari penyerang yang juga pernah membela Liverpool, Andy Carroll.

"Anda tidak lebih buruk dari Andy Carroll," teriak para pendukung Nottingham Forest kepada Darwin Nunez yang baru masuk ke lapangan.

Namun, striker asal Urugay itu sukses membalas dengan menjadi pahlawan kemenangan Liverpool di laga tersebut. Hebatnya lagi, Darwin Nunez menjadi pencetak gol tunggal lewat aksinya di menit-menit akhir pertandingan.

Usai laga, Jurgen Klopp memberikan tanggapan soal perlakuan para penggemar Nottingham Forest ke pemainnya. Menurutnya, ejekan dari para fans lawan jadi motivasi tersendiri bagi Darwin Nunez di laga tersebut.

"Saya tidak akan menyanyikan lagu atau berteriak seperti itu. Saya akan berusaha untuk tidak membuat Darwin (Nunez) marah," ujar Klopp sambil tertawa.