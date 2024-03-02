Respons Anak Shin Tae-yong Setelah sang Ayah Tiba di Belanda Jadi Sorotan

RESPONS anak Shin Tae-yong setelah sang ayah tiba di Belanda jadi sorotan. Anak Shin Tae-yong, yakni Shin Jae-won, membakar semangat para pemain Timnas Indonesia untuk mempersiapkan diri semaksimal mungkin guna berlaga di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Ya, Shin Tae-yong diketahui terbang ke Belanda. Lewat unggahannya di Instagram, Shin Tae-yong menunjukkan dirinya sudah tiba di Amsterdam, Belanda.

Tujuan Shin Tae-yong pergi ke Belanda sendiri adalah untuk bersilahturahmi dengan mengujungi para pemain Timnas Indonesia yang berkarier di Eropa. Diketahui, ada dua pemain Timnas Indonesia yang tengah berkarier di Belanda.

Pertama, ada Rafael Struick yang membela ADO Den Haag. Kemudian, ada juga Ivar Jenner yang memperkuat Jong Utrecht.

Dalam unggahannya di Instagram, Shin Tae-yong juga turut menjelaskan bahwa dirinya tak hanya pergi ke Belanda. Dia juga akan terbang ke belahan lain di Eropa guna memeriksa kondisi pemain dan kunjungan klub.

Selain di Belanda, pemain Timnas Indonesia sendiri diketahui turut berada di Belgia. Ada Marselino Ferdinan (KMSK Deinze), Shayne Pattynama (KAS Eupen), dan Sandy Walsh (KC Mechelen) yang berkarier di sana,

“Perjalanan bisnis ke Belanda pada tangga; 29 Februari 2024. Perjalanan ke Eropa ini untuk memeriksa kondisi pemain kami secara keseluruhan dan mengunjungi klub,” tulis Shin Tae-yong dalam caption unggahannya.

Dalam unggahan Shin Tae-yong, komentar sang anak, Shin Jae-won, turut mencuri perhatian. Dia membubuhkan komentar yang menjelaskan tujuan sang ayah, yakni memeriksa kondisi para pemain secara menyeluruh agar siap berlaga di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

“Para pemain, mari kita periksa dengan baik dan bersiaplah dengan baik untuk kualifikasi Piala Dunia!!” tulis Shin Jae-won dalam unggahan Shin Tae-yong.