Asisten Pelatih Madura United Kritik Wasit Usai Kalah 2-3 dari Bhayangkara FC: Man of The Match!

ASISTEN pelatih Madura United, Rakhmad Basuki, kritik wasit usai kalah 2-3 dari Bhayangkara FC pada pekan ke-27 Liga 1 2023-2024. Menurutnya, wasit dalam laga ini adalah man of the match.

Ya, Laskar Sape Kerrab -julukan Madura United- menelan kekalahan tipis 2-3 dari Bhayangkara FC di Stadion STIK, Jakarta, Jumat 1 Maret 2024 malam WIB. Hasil yang cukup tidak memuaskan tentunya bagi Madura United lantaran gagal mencuri poin tandang.

Madura United harus tertinggal dua gol lebih dulu lewat gol yang dicetak Witan Sulaeman (19’) dan Matias Mier (45’). Usai turun minum, mereka berhasil menyamakan kedudukan lewat Yuda Editya (56’) dan Riski Afrisal (77’).

Tapi sayang, Laskar Sape Kerrab harus kecolongan lewat titik putih di menit ke-84. Junior Brandao sukses mengekeskusi penalti.

Usai laga, Rakhmad mengakui kedua tim bermain baik kendati terkendala cuaca dan lapangan yang licin. Dia juga cukup puas karena Madura United mampu menunjukkan mentalitasnya dengan sempat mampu menyamakan kedudukan menjadi 2-2.

“Pertandingan yang luar biasa, kedua tim bermain dengan intensitas yang tinggi. Cuaca buruk, lapangan yang licin tidak mengurangi kualitas permainan dari kedua tim,” buka Rakhmad dalam jumpa pers usai laga, Jumat 1 Maret 2024.

“Saya melihat bahwa hari ini Bhayangkara tampil baik tapi kami juga tidak buruk karena kami berhasil mengejar ketertinggalan, ini mentalitas kami,” lanjutnya.

Namun, dia sama sekali tidak puas dengan kepemimpinan wasit malam hari ini. Rakhmad bahkan sampai menobatkan wasit sebagai man of the match. Sebab, dia menilai kalau sejatinya Madura United mendapat hadiah penalti lantaran ada salah satu pemainnya yang dilanggar di dalam kotak penalti.

“Mungkin seandainya kalau ada man of the match, sayangnya ya man of the match harus datang dari kedua tim kalau tidak mungkin saya lebih memilih pengadil lapangan yang menjadi man of the match malam ini,” ungkapnya.