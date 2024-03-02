Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Asisten Pelatih Madura United Kritik Wasit Usai Kalah 2-3 dari Bhayangkara FC: Man of The Match!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 02 Maret 2024 |12:47 WIB
Asisten Pelatih Madura United Kritik Wasit Usai Kalah 2-3 dari Bhayangkara FC: Man of The Match!
Laga Bhayangkara FC vs Madura United. (Foto: Madura United)
A
A
A

ASISTEN pelatih Madura United, Rakhmad Basuki, kritik wasit usai kalah 2-3 dari Bhayangkara FC pada pekan ke-27 Liga 1 2023-2024. Menurutnya, wasit dalam laga ini adalah man of the match.

Ya, Laskar Sape Kerrab -julukan Madura United- menelan kekalahan tipis 2-3 dari Bhayangkara FC di Stadion STIK, Jakarta, Jumat 1 Maret 2024 malam WIB. Hasil yang cukup tidak memuaskan tentunya bagi Madura United lantaran gagal mencuri poin tandang.

Bhayangkara FC vs Madura United

Madura United harus tertinggal dua gol lebih dulu lewat gol yang dicetak Witan Sulaeman (19’) dan Matias Mier (45’). Usai turun minum, mereka berhasil menyamakan kedudukan lewat Yuda Editya (56’) dan Riski Afrisal (77’).

Tapi sayang, Laskar Sape Kerrab harus kecolongan lewat titik putih di menit ke-84. Junior Brandao sukses mengekeskusi penalti.

Usai laga, Rakhmad mengakui kedua tim bermain baik kendati terkendala cuaca dan lapangan yang licin. Dia juga cukup puas karena Madura United mampu menunjukkan mentalitasnya dengan sempat mampu menyamakan kedudukan menjadi 2-2.

“Pertandingan yang luar biasa, kedua tim bermain dengan intensitas yang tinggi. Cuaca buruk, lapangan yang licin tidak mengurangi kualitas permainan dari kedua tim,” buka Rakhmad dalam jumpa pers usai laga, Jumat 1 Maret 2024.

“Saya melihat bahwa hari ini Bhayangkara tampil baik tapi kami juga tidak buruk karena kami berhasil mengejar ketertinggalan, ini mentalitas kami,” lanjutnya.

Namun, dia sama sekali tidak puas dengan kepemimpinan wasit malam hari ini. Rakhmad bahkan sampai menobatkan wasit sebagai man of the match. Sebab, dia menilai kalau sejatinya Madura United mendapat hadiah penalti lantaran ada salah satu pemainnya yang dilanggar di dalam kotak penalti.

“Mungkin seandainya kalau ada man of the match, sayangnya ya man of the match harus datang dari kedua tim kalau tidak mungkin saya lebih memilih pengadil lapangan yang menjadi man of the match malam ini,” ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/12/11/1655059/perjalanan-timnas-indonesia-u22-terhenti-di-sea-games-2025-jht.webp
Timnas Indonesia Gagal Total, Tak Lolos Semifinal SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/09/sabar_karyaman_gutamareza_pahlevi_isfahani.jpg
Dominasi Indonesia Berlanjut, Alwi Farhan, Zaki Ubaidillah dan Sabar/Reza ke Semifinal SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement