Ini Kunci Sukses Widodo C Putro Beri 3 Kemenangan Beruntun ke Arema FC, Usai Jadi Pelatih Baru

KUNCI sukses Widodo Cahyono Putro beri 3 kemenangan beruntun ke Arema FC usai ditunjuk jadi pelatih baru terungkap. Widodo mengaku tak banyak mengubah permainan anak asuhnya.

Widodo hanya mengevaluasi beberapa kekurangan tim yang ditinggalkan oleh pelatih-pelatih sebelum dirinya. Hal ini ternyata terbukti bisa membuat skuad Singo Edan makin moncer.

Ya, kehadiran Widodo Cahyono Putro membawa dampak positif bagi tim Arema FC. Tiga kemenangan beruntun berhasil didapat usai dilatih Widodo. Hal ini menjadi yang pertama bagi Arema FC selama mengarungi kompetisi Liga 1 musim 2023-2024 ini.

"Saya enggak banyak mengubah, cuma saya agak sedikit ada sentuhan-sentuhan mana yang kekurangan kita perbaiki," kata Widodo C Putro usai pertandingan di Stadion Sultan Agung, Bantul, Yogyakarta, pada Jumat 1 Maret 2024.

Satu hal yang jadi perhatian Widodo di antaranya penyelesaian akhir dari peluang-peluang yang dihasilkan timnya. Latihan-latihan penyelesaian akhir itulah yang menjadi perhatian dan beberapa kali ia terapkan.

"Biasa ada kelebihan, (kekurangan) banyak finishing. Karena saya mantan pemain, jadi kalau finishing, finishing itu menyenangkan pemain, itu ada sisi positifnya. Finishing tapi untuk mencetak gol," ungkap Widodo.

Selain itu, di bawah Widodo C Putro, para pemain Arema FC lebih memilki semangat daya juang di tengah jadwal mepet antar laga di Liga 1. Karena itu, pelatih asal Cilacap ini secara khusus mengucapkan terima kasih ke pemain yang telah bekerja keras memenangkan pertandingan ketiganya memimpin tim Arema FC.

"Di match ketiga pasti sangat melelahkan. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada pemain kami yang telah bekerja keras, untuk memenangkan pertandingan sore ini," jelas Widodo.

Arema memang terus mencatatkan hasil manis di bawah asuhan Widodo. Teranyar, mereka menang atas Persikabo 1973 di Stadion Sultan Agung, Bantul, Yogyakarta, Jumat 1 Maret 2024. Laga berakhir dengan skor 1-0 untuk kemenangan Singo Edan.