Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Ini Kunci Sukses Widodo C Putro Beri 3 Kemenangan Beruntun ke Arema FC, Usai Jadi Pelatih Baru

Avirista Midaada , Jurnalis-Sabtu, 02 Maret 2024 |10:42 WIB
Ini Kunci Sukses Widodo C Putro Beri 3 Kemenangan Beruntun ke Arema FC, Usai Jadi Pelatih Baru
Arema FC kala berlaga. (Foto: Arema FC)
A
A
A

KUNCI sukses Widodo Cahyono Putro beri 3 kemenangan beruntun ke Arema FC usai ditunjuk jadi pelatih baru terungkap. Widodo mengaku tak banyak mengubah permainan anak asuhnya.

Widodo hanya mengevaluasi beberapa kekurangan tim yang ditinggalkan oleh pelatih-pelatih sebelum dirinya. Hal ini ternyata terbukti bisa membuat skuad Singo Edan makin moncer.

Persikabo 1973 vs Arema FC

Ya, kehadiran Widodo Cahyono Putro membawa dampak positif bagi tim Arema FC. Tiga kemenangan beruntun berhasil didapat usai dilatih Widodo. Hal ini menjadi yang pertama bagi Arema FC selama mengarungi kompetisi Liga 1 musim 2023-2024 ini.

"Saya enggak banyak mengubah, cuma saya agak sedikit ada sentuhan-sentuhan mana yang kekurangan kita perbaiki," kata Widodo C Putro usai pertandingan di Stadion Sultan Agung, Bantul, Yogyakarta, pada Jumat 1 Maret 2024.

Satu hal yang jadi perhatian Widodo di antaranya penyelesaian akhir dari peluang-peluang yang dihasilkan timnya. Latihan-latihan penyelesaian akhir itulah yang menjadi perhatian dan beberapa kali ia terapkan.

"Biasa ada kelebihan, (kekurangan) banyak finishing. Karena saya mantan pemain, jadi kalau finishing, finishing itu menyenangkan pemain, itu ada sisi positifnya. Finishing tapi untuk mencetak gol," ungkap Widodo.

Selain itu, di bawah Widodo C Putro, para pemain Arema FC lebih memilki semangat daya juang di tengah jadwal mepet antar laga di Liga 1. Karena itu, pelatih asal Cilacap ini secara khusus mengucapkan terima kasih ke pemain yang telah bekerja keras memenangkan pertandingan ketiganya memimpin tim Arema FC.

"Di match ketiga pasti sangat melelahkan. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada pemain kami yang telah bekerja keras, untuk memenangkan pertandingan sore ini," jelas Widodo.

Arema memang terus mencatatkan hasil manis di bawah asuhan Widodo. Teranyar, mereka menang atas Persikabo 1973 di Stadion Sultan Agung, Bantul, Yogyakarta, Jumat 1 Maret 2024. Laga berakhir dengan skor 1-0 untuk kemenangan Singo Edan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/12/11/1655083/timnas-indonesia-u22-gagal-total-di-sea-games-2025-tangisan-jens-raven-pecah-els.webp
Timnas Indonesia U-22 Gagal Total di SEA Games 2025, Tangisan Jens Raven Pecah
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/09/pemain_timnas_indonesia_kevin_diks.jpg
Mimpi Piala Dunia Pupus, Kevin Diks Ajak Timnas Indonesia Fokus Piala Asia 2027
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement