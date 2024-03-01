Kisah Mantan Pelatih Timnas Prancis Raymond Domenech yang Pilih Pemain Berdasarkan Zodiak dan Tahun Kelahiran

KISAH mantan pelatih Timnas Prancis Raymond Domenech yang pilih pemain berdasarkan zodiak dan tahun kelahiran menarik untuk diulas. Sebab, hal itu sampai memunculkan perdebatan di Negeri Mode.

Domenech memang dikenal sebagai pelatih yang nyentrik. Penampilan yang terkesan slengean hingga caranya memilih pemain. membuat publik kadang terperangah.

Selama enam tahun menangani Timnas Prancis (2004-2010), Domenech lebih sering menghiasi tabloid di Prancis gara-gara kontroversi ketimbang prestasi. Itu pula yang membuat pria kelahiran Lyon itu cukup unik.

Salah satunya, Domenech disebut tidak terlalu mementingkan taktik dan kondisi terkini pemain saat menenukan komposisi skuad. Ia memilih anak asuhnya yang akan tampil dalam sebuah pertandingan, berdasarkan zodiak dan tahun kelahiran.

Uniknya, Domenech sangat anti memanggil pemain berzodiak Scorpio! Ia juga tidak pernah mau memilih pesepakbola berzodiak Leo untuk mengisi lini pertahanan.

BACA JUGA: Antoine Griezmann Isyaratkan Ingin Bela Timnas Prancis di Olimpiade Paris 2024

Keputusan-keputusan konyol itu membuat banyak pemain top Prancis di eranya terpaksa gigit jari. Ketika ditanya soal itu, jawaban Domenech tidak kalah nyeleneh.

"Saya adalah orang yang sangat ingin tahu. Saya selalu tertarik pada apa pun yang dapat membantu memahami cara manusia bekerja," ucap Domenech kepada The Guardian pada 2016.