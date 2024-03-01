Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pasang Foto Ini, Kode Penyerang FC Utrecht Ole Romeny Segera Perkuat Timnas Indonesia?

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 01 Maret 2024 |08:58 WIB
Pasang Foto Ini, Kode Penyerang FC Utrecht Ole Romeny Segera Perkuat Timnas Indonesia?
Ole Romeny penyerang yang dibutuhkan Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@oleromeny)
A
A
A

PASANG jam pasir di stories Instagram-nya, tanda penyerang FC Utrecht Ole Romeny segera memperkuat Timnas Indonesia? Apakah gambar itu pertanda dirinya sedang menghitung waktu untuk menjalani proses naturalisasi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI)?

Dalam beberapa minggu terakhir, nama Ole Romeny muncul ke permukaan. Pesepakbola yang memiliki keturunan Indonesia dari sang nenek ini kencang dikabarkan sudah masuk radar PSSI untuk dinaturalisasi.

Ole Romeny diharapkan dapat perkuat Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@oleromeny)

(Ole Romeny diharapkan dapat perkuat Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@oleromeny)

Soal kualitas, jangan ragukan penyerang 23 tahun ini. Musim lalu ketika memperkuat FC Emmen di Liga 1 Belanda 2022-2023 (Eredivisie), Ole Romeny mengemas 11 gol!

Jumlah 11 gol masuk kategori mumpuni, mengingat kerasnya persaingan di kasta teratas sepakbola Belanda. Bagaimana dengan musim ini?

Ole Romeny memang baru mengemas satu gol dari 13 pertandingan Liga 1 2023-2024 bersama FC Utrecht. Minimnya jumlah gol Ole Romeny tidak mengherankan, mengingat ini baru musim pertamanya mentas bersama FC Utrecht.

Ia tentunya membutuhkan waktu adaptasi agar nyetel dengan para pemain FC Utrecht lain. Potensi Ole Romeny memperkuat Timnas Indonesia juga sangat besar, mengingat sejumlah pemain keturunan lain macam Maarten Paes dan Ragnar Oratmangoen saling follow dengannya Instagram.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/51/3189292/john_heitinga_disebut_telah_menolak_tawaran_melatih_timnas_indonesia-MqAB_large.jpg
Media Belanda Ungkap Fakta Mengejutkan Usai John Heitinga Tolak Tawaran Jadi Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/51/3189124/john_heitinga_tolak_tawaran_latih_timnas_indonesia_johnheitinga-hsuU_large.jpg
John Heitinga Resmi Tolak Tawaran Latih Timnas Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/51/3189040/giovanni_van_bronckhorst-PTbE_large.jpg
Adu Gaji Calon Kuat Pelatih Timnas Indonesia John Heitinga dengan Giovanni van Bronckhorst, bak Bumi dan Langit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/51/3188954/ciro_alves_resmi_jalani_proses_naturalisasi_menjadi_wni_ciroofficial-eucG_large.jpg
Ciro Alves Resmi Ajukan Proses Naturalisasi Jadi WNI, Siap Main Bareng Ole Romeny di Timnas Indonesia?
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/12/11/51/1654617/basket-3x3-putri-dan-renang-tambah-3-emas-indonesia-di-sea-games-2025-vkx.jpg
Basket 3x3 Putri dan Renang Tambah 3 Emas Indonesia di SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/11/seneng_minton.jpg
Magelang Jadi Penutup Festival SenengMinton 2025, Optimisme Regenerasi Atlet Bulutangkis Muda
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement