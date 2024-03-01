Pasang Foto Ini, Kode Penyerang FC Utrecht Ole Romeny Segera Perkuat Timnas Indonesia?

PASANG jam pasir di stories Instagram-nya, tanda penyerang FC Utrecht Ole Romeny segera memperkuat Timnas Indonesia? Apakah gambar itu pertanda dirinya sedang menghitung waktu untuk menjalani proses naturalisasi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI)?

Dalam beberapa minggu terakhir, nama Ole Romeny muncul ke permukaan. Pesepakbola yang memiliki keturunan Indonesia dari sang nenek ini kencang dikabarkan sudah masuk radar PSSI untuk dinaturalisasi.

(Ole Romeny diharapkan dapat perkuat Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@oleromeny)

Soal kualitas, jangan ragukan penyerang 23 tahun ini. Musim lalu ketika memperkuat FC Emmen di Liga 1 Belanda 2022-2023 (Eredivisie), Ole Romeny mengemas 11 gol!

Jumlah 11 gol masuk kategori mumpuni, mengingat kerasnya persaingan di kasta teratas sepakbola Belanda. Bagaimana dengan musim ini?

Ole Romeny memang baru mengemas satu gol dari 13 pertandingan Liga 1 2023-2024 bersama FC Utrecht. Minimnya jumlah gol Ole Romeny tidak mengherankan, mengingat ini baru musim pertamanya mentas bersama FC Utrecht.

Ia tentunya membutuhkan waktu adaptasi agar nyetel dengan para pemain FC Utrecht lain. Potensi Ole Romeny memperkuat Timnas Indonesia juga sangat besar, mengingat sejumlah pemain keturunan lain macam Maarten Paes dan Ragnar Oratmangoen saling follow dengannya Instagram.