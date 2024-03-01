Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persebaya Surabaya Resmi Lepas Song Ui-yong, Ini Penyebabnya

Avirista Midaada , Jurnalis-Jum'at, 01 Maret 2024 |19:24 WIB
Persebaya Surabaya Resmi Lepas Song Ui-yong, Ini Penyebabnya
Song Ui-young resmi dilepas Persebaya Surabaya (Foto: Persebaya Surabaya)
A
A
A

SURABAYA - Persebaya Surabaya resmi melepas satu punggawa asingnya Song Ui-young. Pemain asal Singapura itu dilepas manajemen karena menderita cedera. Ia sendiri tercatat sudah dua bulan absen membela Bajul Ijo.

Terakhir kali Song bermain ketika melawan Persija Jakarta pada 9 Desember 2023, di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya. Saat itu, ia bermain 90 menit. Namun, pemain berusia 30 tahun tersebut kemudian absen dalam enam laga beruntun.

Song Ui-young

Pelatih Paul Munster mengakui Song masih dalam kondisi cedera sehingga tak dimasukkan skuad di beberapa laga terakhir. Bahkan, pemain berdarah Korea Selatan itu belum pernah dimainkan.

"Song masih cedera, Song masih dalam situasi yang tidak memungkinkan, kami masih memantaunya," ucap Munster, seusai pertandingan melawan PSM Makassar, di Stadion Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur.

Song disebut pelatih berpaspor asal Irlandia Utara itu sempat berlatih ketika timnya akan melawan PSIS Semarang. Tapi sang pemain kembali cedera di sesi latihan dan tak bisa bermain lagi. Pihaknya sendiri telah berusaha meningkatkan kondisi sang penggawa.

"Sama halnya dengan Song. Ini adalah langkah demi langkah untuk memastikan dia 100 persen siap untuk bermain. Karena bisa dilihat bagaimana kami bermain, kami bermain 100 persen. Jadi kami juga perlu meningkatkan kebugarannya secara perlahan," jelas Munster.

Halaman:
1 2
      
