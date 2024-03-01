Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Bakal Jadi Tumbal Julian Nagelsmann, Pelatih Newcastle United Eddie Howe Cuek

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Jum'at, 01 Maret 2024 |21:03 WIB
Bakal Jadi Tumbal Julian Nagelsmann, Pelatih Newcastle United Eddie Howe Cuek
Eddie Howe cuek dengan rumor kursinya di Newcastle United bakal diambil Julian Nagelsmann (Foto: Reuters/Carl Recine)
A
A
A

NEWCASTLE - Pelatih Newcastle United, Eddie Howe, memberikan respons soal kabar bakal digantikan Julian Nagelsmann pada musim depan. Menurutnya, itu di luar kendalinya dan menegaskan masa depannya ditentukan oleh dirinya sendiri.

Howe melakukan pekerjaan yang sangat baik di Newcastle sejak ditunjuk sebagai pelatih pada November 2021, hanya beberapa minggu setelah kepemilikan klub diambil alih konglomerat Arab Saudi. Ia membawa The Magpies keluar dari zona degradasi di musim 2021-2022 hingga mencapai final Piala Liga Inggris 2022-2023.

Bukayo Saka menjauhkan keunggulan Arsenal menjadi 3-0 atas Newcastle United (Foto: Reuters/David Klein)

Bahkan, Howe mengantarkan Newcastle menyegel tiket Liga Champions setelah finis di posisi empat Liga Inggris 2022-2023. Namun, perjalanan Miguel Almiron dan kolega tak semulus itu sepanjang musim 2023-2024 ini.

Newcastle sedang berada di peringkat 10 klasemen sementara Liga Inggris 2023-2024 dengan selisih 15 poin dari zona empat besar. Mereka juga sudah tersingkir dari Liga Champions musim ini setelah menjadi juru kunci.

Akibat penurunan performa tersebut, Howe dilaporkan bakal didepak pada akhir musim ini. Nama Nagelsmann pun muncul dalam daftar teratas calon penggantinya. Namun, pelatih berusia 46 tahun itu menilai masa depannya di Newcastle ada di tangannya sendiri sehingga tak terpengaruh dengan rumor yang beredar.

"Sebenarnya, hal itu tidak memengaruhi saya. Saya di sini, saya duduk di kursi tersebut dan masa depan saya akan ditentukan oleh apa yang saya lakukan, bukan oleh orang lain,” kata Howe dilansir dari France24, Jumat (1/3/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/45/3043903/justin-hubner-bicara-momen-jadi-pemain-cadangan-di-laga-arsenal-vs-wolverhampton-wanderers-pengalaman-luar-biasa-RxrOJHCMSa.jpg
Justin Hubner Bicara Momen Jadi Pemain Cadangan di Laga Arsenal vs Wolverhampton Wanderers: Pengalaman Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022968/nasib-elkan-baggott-makin-suram-jelang-laga-ipswich-town-vs-liverpool-di-pekan-pembuka-liga-inggris-2024-2025-RO67OkI5M5.jpg
Nasib Elkan Baggott Makin Suram Jelang Laga Ipswich Town vs Liverpool di Pekan Pembuka Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022671/cerita-erik-ten-hag-diminta-manajemen-manchester-united-bertahan-saat-asyik-liburan-gNONesa0XN.JPG
Cerita Erik ten Hag Diminta Manajemen Manchester United Bertahan saat Asyik Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/45/3022628/erik-ten-hag-tahu-manchester-united-sempat-dekati-thomas-tuchel-tS3XakJIoT.JPG
Erik ten Hag Tahu Manchester United Sempat Dekati Thomas Tuchel
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/12/12/51/1654843/hasil-bulu-tangkis-sea-games-thailand-2025-sikat-wakil-malaysia-putri-kw-tembus-semifinal-cel.jpg
Hasil Bulu Tangkis SEA Games Thailand 2025: Sikat Wakil Malaysia, Putri KW Tembus Semifinal
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/11/jafar_hidayatullahfelisha_alberta_nathaniel_pasar.jpg
Dhinda Tersingkir, Jafar/Felisha ke Semifinal SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement