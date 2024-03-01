Bakal Jadi Tumbal Julian Nagelsmann, Pelatih Newcastle United Eddie Howe Cuek

NEWCASTLE - Pelatih Newcastle United, Eddie Howe, memberikan respons soal kabar bakal digantikan Julian Nagelsmann pada musim depan. Menurutnya, itu di luar kendalinya dan menegaskan masa depannya ditentukan oleh dirinya sendiri.

Howe melakukan pekerjaan yang sangat baik di Newcastle sejak ditunjuk sebagai pelatih pada November 2021, hanya beberapa minggu setelah kepemilikan klub diambil alih konglomerat Arab Saudi. Ia membawa The Magpies keluar dari zona degradasi di musim 2021-2022 hingga mencapai final Piala Liga Inggris 2022-2023.

Bahkan, Howe mengantarkan Newcastle menyegel tiket Liga Champions setelah finis di posisi empat Liga Inggris 2022-2023. Namun, perjalanan Miguel Almiron dan kolega tak semulus itu sepanjang musim 2023-2024 ini.

Newcastle sedang berada di peringkat 10 klasemen sementara Liga Inggris 2023-2024 dengan selisih 15 poin dari zona empat besar. Mereka juga sudah tersingkir dari Liga Champions musim ini setelah menjadi juru kunci.

Akibat penurunan performa tersebut, Howe dilaporkan bakal didepak pada akhir musim ini. Nama Nagelsmann pun muncul dalam daftar teratas calon penggantinya. Namun, pelatih berusia 46 tahun itu menilai masa depannya di Newcastle ada di tangannya sendiri sehingga tak terpengaruh dengan rumor yang beredar.

"Sebenarnya, hal itu tidak memengaruhi saya. Saya di sini, saya duduk di kursi tersebut dan masa depan saya akan ditentukan oleh apa yang saya lakukan, bukan oleh orang lain,” kata Howe dilansir dari France24, Jumat (1/3/2024).