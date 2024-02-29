5 Pesepakbola Top Dunia yang Miliki Kerjaan Sampingan di Luar Nalar, Nomor 1 Mengejutkan!

Miroslav Klose, 1 dari 5 pesepakbola top dunia yang miliki kerjaan sampingan di luar nalar. (Foto: REUTERS)

SEBANYAK 5 pesepakbola top dunia yang memiliki kerjaan sampingan di luar nalar akan diulas Okezone. Para pesepakbola yang namanya berkibar sekarang, tidak memulai hidup dengan mudah.

Selain giat berlatih sepakbola, nama-nama di bawah ini dulunya juga harus bekerja sampingan demi memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud?

Berikut 5 pesepakbola top dunia yang miliki kerjaan sampingan di luar nalar, mengutip dari Give Me Sport:

5. Peter Schmeichel





Peter Schmeichel merupakan kiper andalan Manchester United saat meraih treble winner pada 1998-1999. Ia juga berperan penting saat mengantarkan Timnas Denmark juara Piala Eropa 1992.

Namun, sebelum menjadi pesepakbola profesional, Kasper Schmeichel sempat bekerja serabutan. Sebut saja bekerja di pabril tekstil, membersihkan panti jompo dan manajer penjualan di World Wildlife Fund (WWF).

4. Jamie Vardy





Nama Jamie Vardy pertama kali meroket saat mengantarkan Leicester City juara Liga Inggris 2015-2016. Sebelum bersinar bersama Leicester City, eks penyerang Timnas Inggris ini bermain di tim non-liga dengan bayaran 30 pounds atau sekira Rp597 ribu per minggu.

Selain bermain di tim amatir, Jamie Vardy bekerja sebagai teknisi yang memproduksi belat medis. Sekarang, penyerang 36 tahun ini tengah berjuang mengantarkan Leicester City promosi ke Premier League musim depan.