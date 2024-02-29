Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Xabi Alonso Bakal Tolak Latih Bayern Munich dan Liverpool Musim Depan

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Kamis, 29 Februari 2024 |10:30 WIB
Xabi Alonso Bakal Tolak Latih Bayern Munich dan Liverpool Musim Depan
Xabi Alonso diyakini lebih tertarik bertahan di Bayer Leverkusen ketimbang latih Bayern Munich atau Liverpool (Foto: Reuters)
A
A
A

MUNICH – Xabi Alonso diyakini bakal menolak tawaran untuk melatih Bayern Munich dan Liverpool musim depan. Pendapat itu datang dari salah satu legenda FC Hollywood -julukan Bayern, Lothar Matthaus.

Menurutnya, Alonso akan Bertahan dengan Bayer Leverkusen. Juru taktik asal Spanyol itu diyakini lebih tertarik meneruskan perjalanan luar biasa tim yang telah dibangunnya musim ini.

Seperti diketahui, Munich sudah mengumumkan bakal berpisah dengan Thomas Tuchel pada akhir musim ini setelah sang pelatih gagal memenuhi ekspektasi klub. Begitu juga dengan Jurgen Klopp yang sudah membeberkan kepada publik bahwa dia bakal mundur sebagai pelatih Liverpool di akhir musim ini.

Alonso pun santer dilaporkan sebagai calon terkuat untuk mengisi kursi pelatih di kedua tim tersebut. Pasalnya, dia punya ikatan yang kuat saat masih menjadi pemain dengan Liverpool dan FC Hollywood -julukan Munich- di mana dia meraih kesuksesan besar di sana.

Nama Alonso muncul bukannya tanpa alasan. Sebab, entrenador asal Spanyol itu sedang naik daun dengan Leverkusen musim ini di mana dia membawa timnya menuju gelar juara Liga Jerman perdana mereka sepanjang sejarah klub dengan keunggulan delapan poin atas Munich di puncak klasemen.

Bahkan, Leverkusen menjadi satu-satunya tim di lima liga top Eropa yang belum terkalahkan sekalipun di semua kompetisi. Florian Writz dan kolega pun telah lolos ke babak 16 besar Liga Eropa 2023/2024 dan perempat final Piala Liga Jerman 2023/2024 sehingga berpeluang meraih tiga titel di akhir musim ini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/51/3188717/justin_hubner-hugQ_large.jpg
Kartu Merah Justin Hubner di Laga Fortuna Sittard vs Ajax Amsterdam Jadi Sorotan, Pengamat: Dia Sering Lakukan Hal Gila
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/51/3188838/jenson_seelt-xcJ9_large.jpg
Cerita Jenson Seelt soal Darah Keturunan Indonesia: Kakek dari Maluku, hingga Suka Soto!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/51/3188539/pratama_arhan_bersama_kedua_orangtuanya-lMgH_large.jpg
Pratama Arhan Berduka, Netizen Indonesia Kompak Kirim Doa dan Dukungan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/51/3188494/penghormatan_spesial_bangkok_united_kepada_pratama_arhan-sCJq_large.jpg
Ayah Pratama Arhan Meninggal Dunia, Bangkok United Berduka dan Beri Penghormatan Spesial
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/12/11/51/1654281/klasemen-medali-sea-games-2025-hari-pertama-indonesia-peringkat-2-hrq.jpg
Klasemen Medali SEA Games 2025 Hari Pertama: Indonesia Peringkat 2Â 
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/11/pelatih_persib_bandung_bojan_hodak_foto_persib.jpg
Bojan Hodak Bangga Persib Lolos Fase Knock-Out ACL 2 sebagai Juara Grup
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement