Xabi Alonso Bakal Tolak Latih Bayern Munich dan Liverpool Musim Depan

MUNICH – Xabi Alonso diyakini bakal menolak tawaran untuk melatih Bayern Munich dan Liverpool musim depan. Pendapat itu datang dari salah satu legenda FC Hollywood -julukan Bayern, Lothar Matthaus.

Menurutnya, Alonso akan Bertahan dengan Bayer Leverkusen. Juru taktik asal Spanyol itu diyakini lebih tertarik meneruskan perjalanan luar biasa tim yang telah dibangunnya musim ini.

Seperti diketahui, Munich sudah mengumumkan bakal berpisah dengan Thomas Tuchel pada akhir musim ini setelah sang pelatih gagal memenuhi ekspektasi klub. Begitu juga dengan Jurgen Klopp yang sudah membeberkan kepada publik bahwa dia bakal mundur sebagai pelatih Liverpool di akhir musim ini.

Alonso pun santer dilaporkan sebagai calon terkuat untuk mengisi kursi pelatih di kedua tim tersebut. Pasalnya, dia punya ikatan yang kuat saat masih menjadi pemain dengan Liverpool dan FC Hollywood -julukan Munich- di mana dia meraih kesuksesan besar di sana.

Nama Alonso muncul bukannya tanpa alasan. Sebab, entrenador asal Spanyol itu sedang naik daun dengan Leverkusen musim ini di mana dia membawa timnya menuju gelar juara Liga Jerman perdana mereka sepanjang sejarah klub dengan keunggulan delapan poin atas Munich di puncak klasemen.

Bahkan, Leverkusen menjadi satu-satunya tim di lima liga top Eropa yang belum terkalahkan sekalipun di semua kompetisi. Florian Writz dan kolega pun telah lolos ke babak 16 besar Liga Eropa 2023/2024 dan perempat final Piala Liga Jerman 2023/2024 sehingga berpeluang meraih tiga titel di akhir musim ini.