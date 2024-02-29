Kevin Ray Mendoza Dipanggil Timnas Filipina, Persib Bandung Belum Tentu Lepas

BANDUNG - Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, belum memastikan melepas Kevin Ray Mendoza meski kiper andalannya itu terpanggil untuk membela Timnas Filipina di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Ia punya pertimbangan tersendiri.

Hodak beralasan, Persib akan bermain pada 28 Maret 2024 melawan PSS Sleman. Sementara itu, Mendoza berpotensi bermain bersama The Azkals pada 21 dan 26 Maret 2024.

“Kita akan lihat apakah dia akan pergi atau tidak, dia akan berbicara lebih dulu dengan pelatih tim nasional Filipina karena dia baru akan kembali pada tanggal 27 dan nanti kami akan bermain tanggal 28 (melawan PSS Sleman). Jadi kita akan lihat nanti apakah dia akan pergi atau tidak,” kata Hodak di Stadion Sidolig, Bandung, Kamis (29/2/2024).

Mendoza membenarkan hal itu. Ia mengaku belum mengetahui mengenai nasibnya bersama Timnas Filipina.

“Ya, mereka (Timnas Filipina) memanggil saya, tapi saya belum tahu akan pergi atau tidak. Karena kami (Persib) ada pertandingan di tanggal 28 dan saya baru kembali tanggal 27,” kata pria asal Filipina itu.

Karena itu, kiper yang didatangkan pada putaran kedua Liga 1 2023-2024 itu masih menunggu keputusan dari pelatih Timnas Filipina. Sebab, ia juga ingin berjuang bersama Persib Bandung di Liga 1 2023-2024.

“Jadi kita akan lihat, tapi pada dasarnya saya harus pergi, tapi penting juga untuk saya tentunya berada di sini untuk Persib. Saya juga ingin memberikan yang terbaik. Jadi sekarang saya berkonsentrasi dulu untuk Persib dan berada di empat besar,” tegas Mendoza.