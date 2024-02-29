Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Bek Persib Bandung Nick Kuipers Blak-blakan Sebut Komdis PSSI Langgar Aturan!

Miftahul Ghani , Jurnalis-Kamis, 29 Februari 2024 |16:24 WIB
Bek Persib Bandung Nick Kuipers Blak-blakan Sebut Komdis PSSI Langgar Aturan!
Nick Kuipers terang-terangan menyebut Komdis PSSI langgar aturan (Foto: Instagram/@kuipersnick)
BANDUNG - Nick Kuipers soroti keputusan Komite Disiplin PSSI (Komdis PSSI). Bahkan, secara terang-terangan bek Persib Bandung asal Belanda itu menyebut pihak federasi telah melanggar aturan.

Kuipers mengaku terkejut dengan keputusan Komdis PSSI yang tidak memperbolehkannya bermain saat Persib menghadapi PSIS Semarang, Selasa 27 Februari 2024 malam WIB. Apalagi, keputusan itu dikeluarkan beberapa jam sebelum pertandingan dimulai.

Nick Kuipers

“Ini gila. Ini sangat gila dan ini tidak seharusnya terjadi. Ini melanggar aturan yang mereka sendiri buat,” ungkap Kuipers, kepada awak media, Kamis (29/2/2024).

Bek yang pernah membela ADO Den Haag di Liga Belanda itu memastikan awalnya Persib tidak boleh memainkan Alberto Rodriguez saat melawan PSIS Semarang lantaran mendapatkan kartu merah di laga sebelumnya melawan Barito Putera. Namun, keputusan itu diubah!

Hukuman kartu merah yang diberikan untuk Alberto, diberlakukan kepada Kuipers. Oleh karena itu, pemilik nomor punggung 2 tersebut tidak bisa dimainkan.

“Mereka bisa tetap memberikan hukuman kepada Alberto atau mereka membatalkan kartu untuk Alberto, tapi mereka memberi kartu kepada saya, itu gila. Saya tidak pernah melihat ini sebelumnya, tapi ini yang saya alami sekarang,” tukas Kuipers.

