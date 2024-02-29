Kembali Subur di Persib Bandung, David da Silva: Normal

BANDUNG - David da Silva kembali subur mencetak gol untuk Persib Bandung. Terbukti, striker asal Brasil ini berhasil menciptakan gol di dua laga secara beruntun.

Bahkan dengan dua gol tambahan tersebut, David kini kembali menempati papan top skorer sementara Liga 1 2023-2024. Bersama striker Dewa United, Alex Martins, keduanya sama-sama mengemas 16 gol hingga pekan ke-26.

Meski demikian, David tak merasa kepercayaan dirinya itu bertambah. Ia mengakui sudah cukup banyak mencetak gol kendati keran golnya sempat terhenti di empat laga sebelumnya.

“Jadi ini laga lainnya yang mana saya bisa mencetak gol. Jadi ini hal yang normal,” kata David, kepada awak media, Kamis (29/2/2024).

BACA JUGA: Alasan Terbesar Bojan Hodak Ngotot Persib Bandung Tetap Berkandang di Stadion si Jalak Harupat

Namun, David akui di laga melawan PSIS Semarang, skuad Persib Bandung bisa memenangkan pertandingan. Sebab, sudah lima pertandingan terakhir tim berjulukan Maung Bandung ini kesulitan meraih kemenangan.

Pemilik nomor punggung 19 ini semakin senang lantaran Persib Bandung bisa mengalahkan PSIS Semarang dengan skor telak 3-0. Gol masing-masing dicetak melalui bunuh diri Lucas Gama Moreira (15'), Stefano Beltrame (38') dan David da Silva (65').