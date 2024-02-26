Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil PSG vs Rennes di Liga Prancis 2023-2024: Berakhir 1-1, Les Parisiens Selamat Berkat Penalti Goncalo Ramos

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 26 Februari 2024 |01:07 WIB
PSG ditahan Stade Rennes 1-1 di kandang sendiri (Foto: Reuters/Benoit Tessier)
PSG ditahan Stade Rennes 1-1 di kandang sendiri (Foto: Reuters/Benoit Tessier)
A
A
A

PARIS - Hasil PSG vs Rennes di Liga Prancis 2023-2024 sudah diketahui. Laga di Stadion Parc des Princess, Paris, Prancis, Senin (26/2/2024) dini hari WIB, itu berakhir dengan skor 1-1.

Rennes unggul duluan lewat gol Amine Gouiri (35'). Les Parisiens lalu selamat dari kekalahan berkat gol penalti Goncalo Ramos (90+7').

Goncalo Ramos menyelamatkan PSG dari kekalahan melawan Stade Rennes (Foto: Reuters/Benoit Tessier)

Jalannya Pertandingan

Tuan rumah tampil dominan sejak menit-menit awal. Namun, pertahanan tim tamu yang begitu dalam cukup menyulitkan PSG. Peluang baru dicatat pada menit ke-20. Tembakan keras nan akurat Vitinha mengarah ke pojok kanan bawah gawang Steve Mandanda, tetapi berhasil ditepis sang kiper.

Keasyikan menyerang, gawang PSG justru kemasukan di menit ke-35. Berawal dari serangan balik, Gouiri menggiring bola melewati sejumlah pemain hingga ke kotak penalti. Ia mengakhiri aksi itu dengan sepakan yang tak bisa ditahan Gianluigi Donnarumma.

Selang semenit, Gouiri nyaris membawa timnya memimpin 2-0. Lewat skema yang sama, tetapi kali ini Donnarumma bisa menepis bola. Di sisa waktu babak pertama, tidak ada peluang berarti yang tercipta. Skor 1-0 untuk keunggulan Rennes bertahan hingga turun minum.

Selepas rehat, PSG kian gencar melancarkan gelombang serangan. Sepakan Kylian Mbappe di menit ke-55 masih melenceng tipis dari target. Empat menit kemudian, gantian tendangan Ousmane Dembele yang dihalau Mandanda.

