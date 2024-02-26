Kisah Tragis Mantan Pemain Persib Bandung Kevin van Kippersluis, Menyesal Main di Liga Indonesia Kini Merumput di Liga Amatir pada Usia 30 Tahun

Kevin van Kippersluis menyesal pernah main di Liga Indonesia. (Foto: PT Liga Indonesia Baru)

KISAH tragis mantan pemain Persib Bandung, Kevin van Kippersluis, yang menyesal main di Liga Indonesia kini harus rela main di Liga Amatir pada usia 30 tahun. Kevin van Kippersluis didatangkan Persib Bandung di paruh kedua musim Liga 1 2018.

Kevin van Kippersluis yang biasa bermain sebagai winger kiri, didatangkan Persib Bandung dari klub Liga 2 Belanda, SC Cambuur. Bersama SC Cambuur, Kevin van Kippersluis tampil oke di musim terakhir.

(Kevin van Kippersluis menyesal main di Indonesia. (Foto: Persib.co.id)

Saat itu dari 31 laga Liga 2 Belanda 2017-2018, pesepakbola yang saat itu berusia 25 tahun mengemas 10 gol dan tujuh assist. Alhasil, pelatih Persib Bandung di Liga 1 2018, Mario Gomez, tertarik menggaet Kevin van Kippersluis.

Kevin van Kippersluis diharapkan bisa menjadi mesin gol Maung Bandung –julukan Persib Bandung– di paruh kedua musim Liga 1 2018. Sayangnya, Kevin van Kippersluis kesulitan beradaptasi.

Dari 15 laga Liga 1 2018, pemain berambut pirang ini hanya mengemas dua gol dan satu assist. Alhasil di akhir musim, Kevin van Kippersluis pun dicoret Persib Bandung. Ia tidak masuk agenda pelatih Persib Bandung di Liga 1 2019.

BACA JUGA: Bojan Hodak Harap PSIS Semarang Kembali Jadi Tumbal Persib Bandung

Saat diwawancara media Belanda Voetbal International, Kevin van Kippersluis mengaku menyesal pindah ke Indonesia di usia muda. Sebab, dengan pindah ke Indonesia di usia 25 tahun, ia jadi kesulitan mengembangkan kariernya.