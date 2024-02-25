Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Park Hang-seo Dikabarkan Jadi Pelatih Interim Timnas Korea Selatan, Shin Tae-yong Juru Taktik Permanennya?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 25 Februari 2024 |21:14 WIB
Park Hang-seo Dikabarkan Jadi Pelatih Interim Timnas Korea Selatan, Shin Tae-yong Juru Taktik Permanennya?
Park Hang-seo disebut bakal jadi pelatih interim Timnas Korea Selatan (Foto: VFF)
A
A
A

PARK Hang-seo dikabarkan jadi pelatih interim Timnas Korea Selatan. Lantas, apakah Shin Tae-yong jadi pelatih permanen?

KFA memecat pelatih Jurgen Klinsmann setelah kegagalan di Piala Asia 2023. Pria asal Jerman itu dicopot setelah menangani The Taegeuk Warriors selama satu tahun.

Jurgen Klinsmann

Kasak-kusuk soal siapa pengganti Klinsmann lalu menyeret nama Shin. Kebetulan, pelatih Timnas Indonesia itu akan habis kontrak pada Juni 2024. Ia juga sempat menangani Timnas Korea Selatan selama setahun pada 2017 hingga 2018.

Media-media setempat sempat mengabarkan Hong Myung-bo akan ditunjuk menangani Timnas Korea Selatan untuk sementara waktu. Mantan bek tengah itu akan mengasuh Son Heung-min dan kawan-kawan pada dua laga lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Namun, muncul kabar Park akan ditunjuk sebagai pelatih interim untuk dua laga tersebut. Kabar itu disampaikan oleh akun Twitter @KORFootballNews.

"Menurut laporan, (nama) Park Hang-seo sedang dibahas sebagai kandidat pelatih interim tim nasional," cuit @KORFootballNews, Minggu (25/2/2024).

Halaman: 1 2
1 2
      
