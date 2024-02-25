Eks Kiper Manchester City Joe Hart Resmi Umumkan Pensiun Akhir Musim Ini

EKS kiper Manchester City, Joe Hart, resmi umumkan pensiun akhir musim 2023-2024. Ia mengaku sudah memikirkan matang-matang keputusannya untuk meninggalkan dunia sepakbola yang telah membesarkan namanya tersebut.

Saat ini, Joe Hart sedang memperkuat Celtic yang merupakan salah satu klub top di Liga Skotlandia. Kiper berusia 36 tahun itu terikat kontrak dengan Celtic hingga Mei 2024.

Bersama Celtic pada musim 2023-2024, Joe Hart sudah tampil sebanyak 34 laga di semua kompetisi. Dia total sudah kemasukan 33 gol dan 13 kali melakukan clean sheet.

Selain itu, The Bhoys -julukan Celtic- sedang menempati posisi kedua di klasemen sementara Liga Skotlandia 2023-2024. Mereka total mengumpulkan 62 poin dari 26 laga yang telah dilakoni. Celtic tertinggal dua angka dari Rangers.

“Mulai Juni (2024), saya akan berhenti bermain sepakbola profesional. Ini adalah sesuatu yang telah saya pikirkan selama beberapa waktu," kata Joe Hart, dikutip dari Goal International, Minggu (25/2/2024).

Joe Hart memulai karier sepakbolanya bersama Shrewsbury pada Januari 2003. Tiga tahun kemudian, Manchester City merekrutnya. Ia pun sempat dipinjamkan ke beberapa klub, yakni Tranmere Rovers, Blackpool, Birmingham, Torino, dan West Ham United.