Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Arema FC vs Persija Jakarta, Widodo C Putro Siapkan Komposisi Terbaik

Avirista Midaada , Jurnalis-Minggu, 25 Februari 2024 |23:16 WIB
Arema FC vs Persija Jakarta, Widodo C Putro Siapkan Komposisi Terbaik
Widodo C. Putro menyiapkan komposisi terbaik jelang laga Arema FC vs Persija Jakarta (Foto: Arema FC)
A
A
A

GIANYAR - Pelatih Arema FC, Widodo Cahyono Putro, mengaku telah mempersiapkan komposisi dan taktikal terbaik jelang melawan Persija Jakarta di pekan ke-26 Liga 1 2023-2024. Bahkan di tengah jadwal kompetisi yang ketat, ia berusaha semaksimal mungkin mencari komposisi dengan kondisi kebugaran terbaik.

Laga Arema FC vs Persija Jakarta akan digelar Senin 26 Februari 2024 pukul 15.00 WIB di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali. Pertandingan ini menjadi modal penting Singo Edan untuk memangkas selisih poin dari peringkat terakhir zona papan bawah Persita Tangerang.

RANS Nusantara FC vs Arema FC

Sayangnya, laga ini menjadi suguhan partai big match yang sedang tak ideal. Persija tengah terseok-seok di papan tengah. Ditambah lagi, jadwal ini terlalu mepet dengan pekan ke-25 Liga 1 2023-2024.

"Kami berbicara kebugaran karena memang pasti, memang semua tim mengalami kendala karena sedikit waktu untuk recovery, dan beberapa hari. Kami melakukan perjalanan dari Jogja, tapi apa pun itu kami siap untuk menghadapi Persija," ungkap Widodo dalam jumpa pers, Minggu (25/2/2024).

Pelatih asal Cilacap itu mengaku telah menganalisa kelebihan dan kelemahan taktikal Macan Kemayoran. Hal itu dilakukan demi tekad meraih kemenangan keduanya.

"Tentunya bukan hanya Persija yang ingin menang, tapi kami juga sebagai home, kami akan mempertahankan itu supaya Persija besok tidak bisa mengambil poin di sini. Tapi bagi kami kesiapan kita sendiri, kalau kami lihat pemain sudah siap untuk pertandingan besok," jelas Widodo.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/07/51/1652847/iba-world-mens-boxing-championship-2025-hadir-di-vision-saatnya-nonton-aksi-petinju-dunia-oyl.webp
IBA World Menâs Boxing Championship 2025 Hadir di VISION+, Saatnya Nonton Aksi Petinju Dunia!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/04/inter_milan.jpg
Kontras Drastis! Inter Menggila, Liverpool Terpuruk Jelang Duel Panas Liga Champions
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement