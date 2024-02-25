Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Arema FC vs Persija Jakarta, Panpel Singo Edan Larang Jakmania Datang untuk Hindari Sanksi

Avirista Midaada , Jurnalis-Minggu, 25 Februari 2024 |14:13 WIB
Arema FC vs Persija Jakarta, Panpel Singo Edan Larang Jakmania Datang untuk Hindari Sanksi
Arema FC kala berlaga di Liga 1 2023-2024. (Foto: Arema FC)
A
A
A

BALI – Panitia Pelaksana (Panpel) Arema FC meminta Jakmania -sebutan suporter Persija Jakarta- tidak hadir dalam laga pekan ke-26 Liga 1 2023-2024. Hal ini disampaikan panpel Singo Edan -julukan Arema FC- guna menghindari sanksi.

Pasalnya, regulasi Liga 1 mengatur suporter tim tamu tidak diperkenankan hadir ke stadion tim tamu. Ketua Panpel Arema FC, Prihardianto Juliarso, menyebut sesuai regulasi pada Pasal 51 ayat 6 serta pasal 141 kode Disiplin PSSI Tahun 2023, yakni "Suporter tim tamu dilarang hadir di pertandingan tandang".

Arema FC

Hal itu pula yang diterapkan oleh Panpel Arema FC. Meskipun, Arema FC tidak bermain di Malang dalam laga ini.

“Tetap yang menjadi acuan adalah regulasi dari kompetisi untuk Liga 1 2023-2024 yang juga ikut serta diaplikasikan dalam sistem yang diterapkan oleh Arema FC berkaitan dengan penyelenggaraan pertandingan," ucap Prihardianto Juliarso, dikonfirmasi pada Minggu (25/2/2024).

Panpel Arema FC juga menyampaikan, permintaan maaf kepada pendukung Persija yang tidak bisa hadir menyaksikan secara langsung. Sebab, hal ini demi kebaikan bersama agar tidak sama-sama saling dijatuhi sanksi oleh Komisi Disiplin (Komdis) PSSI.

"Kami rasa ini adalah untuk kebaikan bersama, kami mohon maaf bahwa pendukung tim tamu dalam hal ini Persija FC untuk tidak hadir di Stadion Kapten I Wayan Dipta pada 26 Februari 2024 nanti,” tutur Prihardianto.

Halaman:
1 2
      
