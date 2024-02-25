Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Tumbang dari Madura United, Riko Simanjuntak Minta Maaf Persija Jakarta Kembali Telan Kekalahan

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 25 Februari 2024 |12:33 WIB
Tumbang dari Madura United, Riko Simanjuntak Minta Maaf Persija Jakarta Kembali Telan Kekalahan
Para pemain Persija Jakarta kala berlaga. (Foto: Persija Jakarta)
A
A
A

BALI – Pemain Persija Jakarta, Riko Simanjuntak, meminta maaf usai timnya kembali menelan kekalahan di Liga 1 2023-2024. Kali ini, Persija disikat oleh Madura United.

Ya, Persija Jakarta belum bangkit kembali dalam Liga 1 2023-2024. Skuad Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- menelan kekalahan 0-1 dari Madura United dalam lanjutan ajang itu di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali, Kamis 22 Februari 2024.

Persija Jakarta vs Madura United

Sebelumnya, Persija pun menelan kekalahan 1-3 dari Borneo FC. Dengan begitu, pasukan Thomas Doll sudah mencatatkan dua kekalahan beruntun.

Mendapati hal ini, Riko Simanjuntak mengatakan Persija sangat kecewa gagal meraih kemenangan dalam laga itu. Dia menyatakan timnya bertanggung jawab penuh atas hasil tersebut.

"Kami juga mohon maaf, belum bisa memberikan hasil dan 3 poin, tentu ini situasi yang sulit untuk kami, di mana kami bermain tapi harus keluar dari Jakarta, hasil ini juga belum memihak. Tentu, ini menjadi tanggung jawab kami sebagai pemain," kata Riko Simanjuntak dalam konferensi pers pascalaga.

Persija sendiri harus berkandang di Stadion Kapten I Wayan Dipta. Sebab, Stadion Patriot Candrabhaga sedang tahap renovasi. Sementara itu, Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) dan Jakarta International Stadium (JIS) belum bisa digunakan setelah berbagai hajatan politik.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/06/11/1652509/apresiasi-semua-pendukung-timnas-indonesia-jersey-pemain-ke12-resmi-diluncurkan-xyz.webp
Apresiasi Semua Pendukung Timnas Indonesia, Jersey Pemain ke-12 Resmi Diluncurkan
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/07/timnas_indonesia_u_22_vs_filipina.jpg
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-22 Vs Filipina di SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement