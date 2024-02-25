Tumbang dari Madura United, Riko Simanjuntak Minta Maaf Persija Jakarta Kembali Telan Kekalahan

Para pemain Persija Jakarta kala berlaga. (Foto: Persija Jakarta)

BALI – Pemain Persija Jakarta, Riko Simanjuntak, meminta maaf usai timnya kembali menelan kekalahan di Liga 1 2023-2024. Kali ini, Persija disikat oleh Madura United.

Ya, Persija Jakarta belum bangkit kembali dalam Liga 1 2023-2024. Skuad Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- menelan kekalahan 0-1 dari Madura United dalam lanjutan ajang itu di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali, Kamis 22 Februari 2024.

Sebelumnya, Persija pun menelan kekalahan 1-3 dari Borneo FC. Dengan begitu, pasukan Thomas Doll sudah mencatatkan dua kekalahan beruntun.

Mendapati hal ini, Riko Simanjuntak mengatakan Persija sangat kecewa gagal meraih kemenangan dalam laga itu. Dia menyatakan timnya bertanggung jawab penuh atas hasil tersebut.

"Kami juga mohon maaf, belum bisa memberikan hasil dan 3 poin, tentu ini situasi yang sulit untuk kami, di mana kami bermain tapi harus keluar dari Jakarta, hasil ini juga belum memihak. Tentu, ini menjadi tanggung jawab kami sebagai pemain," kata Riko Simanjuntak dalam konferensi pers pascalaga.

Persija sendiri harus berkandang di Stadion Kapten I Wayan Dipta. Sebab, Stadion Patriot Candrabhaga sedang tahap renovasi. Sementara itu, Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) dan Jakarta International Stadium (JIS) belum bisa digunakan setelah berbagai hajatan politik.