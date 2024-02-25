Pelatih Madura United Ungkap Penyebab Susah Payah Kalahkan atas Persija Jakarta di Liga 1 2023-2024

GIANYAR – Pelatih Madura United, Mauricio Souza, mengomentari hasil laga melawan Persija Jakarta pada pekan ke-25 Liga 1 2023-2024. Menurutnya, Madura United harus bersusah payah kalahkan Persija karena tim lawan memang tampil luar biasa.

Bertanding di Stadion Kapten I Wayan Dipta Gianyar, Bali, pada Kamis 22 Februari 2024 malam WIB, Madura United meraih kemenangan 1-0 atas Persija Jakarta. Muhammad Riski Afrisal (86') menjadi pahlawan kemenangan Laskar Sape Kerrab -julukan Madura United.

Mauricio Souza menyadari Madura United tidak mudah untuk bisa mengalahkan Persija Jakarta. Sebab, ia mengakui Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- merupakan tim luar biasa serta pemain dan taktik yang bagus.

"Kami lawan tim yang luar biasa, mereka punya taktik, yang bagus di dalam lapangan, punya pemain bagus juga, tapi tim kami menang, saya ucapkan selamat," kata Mauricio Souza, dikutip dari laman LIB, Minggu (25/2/2024).