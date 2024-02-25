Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Pelatih Madura United Ungkap Penyebab Susah Payah Kalahkan atas Persija Jakarta di Liga 1 2023-2024

Rio Eristiawan , Jurnalis-Minggu, 25 Februari 2024 |10:36 WIB
Pelatih Madura United Ungkap Penyebab Susah Payah Kalahkan atas Persija Jakarta di Liga 1 2023-2024
Laga Persija Jakarta vs Madura United. (Foto: Madura United)
A
A
A

GIANYAR – Pelatih Madura United, Mauricio Souza, mengomentari hasil laga melawan Persija Jakarta pada pekan ke-25 Liga 1 2023-2024. Menurutnya, Madura United harus bersusah payah kalahkan Persija karena tim lawan memang tampil luar biasa.

Bertanding di Stadion Kapten I Wayan Dipta Gianyar, Bali, pada Kamis 22 Februari 2024 malam WIB, Madura United meraih kemenangan 1-0 atas Persija Jakarta. Muhammad Riski Afrisal (86') menjadi pahlawan kemenangan Laskar Sape Kerrab -julukan Madura United.

Persija Jakarta vs Madura United

Mauricio Souza menyadari Madura United tidak mudah untuk bisa mengalahkan Persija Jakarta. Sebab, ia mengakui Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- merupakan tim luar biasa serta pemain dan taktik yang bagus.

"Kami lawan tim yang luar biasa, mereka punya taktik, yang bagus di dalam lapangan, punya pemain bagus juga, tapi tim kami menang, saya ucapkan selamat," kata Mauricio Souza, dikutip dari laman LIB, Minggu (25/2/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/06/51/1652521/target-emas-timnas-voli-putra-indonesia-beraksi-di-ajang-sea-games-2025-di-mnctv-ucz.webp
Target Emas, Timnas Voli Putra Indonesia Beraksi di Ajang SEA Games 2025 di MNCTV
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/15/jay_idzes.jpg
Rekan Setim Sebut Jay Idzes Angkat Moral Sassuolo saat Menang Comeback atas Fiorentina
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement