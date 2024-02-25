Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Juventus vs Frosinone: Bianconeri Usung Misi Kebangkitan Usai Gagal Menang 2 Laga Beruntun

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 25 Februari 2024 |13:44 WIB
Juventus vs Frosinone: Bianconeri Usung Misi Kebangkitan Usai Gagal Menang 2 Laga Beruntun
Para pemain Juventus kala berlaga. (Foto: Reuters)
A
A
A

TURIN – Pelatih Juventus, Massimiliano Allegri, mengusung misi kebangkitan kala melawan Frosinone di Liga Italia 2023-2024. Dengan begitu, kemenangan adalah target utama timnya.

Ya, Juventus akan melawan Frosinone di Allianz Stadium, Minggu (25/2/2024). Bianconeri -julukan Juventus- dalam tren negatif jelang laga itu.

Hellas Verona vs Juventus

Pasalnya, Bianconeri gagal menang dalam dua laga terakhir kompetisi kasta teratas di Italia itu. Mereka kalah 0-1 dari Udinese dan imbang 2-2 dengan Hellas Verona.

Demi menang, Allegri mengatakan Juventus sudah menyiapkan diri dengan cukup baik untuk laga itu. Oleh karena itu, dia tidak ingin Juventus hilang poin dalam laga melawan Frosinone.

"Kami telah bekerja dengan baik, seperti biasa. Kami hanya punya satu tujuan, kembali meraih kemenangan," ucap Allegri, dilansir dari laman Juventus, Minggu (25/2/2025).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/47/3017286/bareng-wni-di-italia-jay-idzes-rayakan-promosi-venezia-fc-ke-serie-a-2024-2025-1-2-3-cisss-xQPCofZRxY.jpg
Bareng WNI di Italia, Jay Idzes Rayakan Promosi Venezia FC ke Serie A 2024-2025: 1, 2, 3 Cisss!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/47/3016768/harga-pasar-jay-idzes-melonjak-drastis-setelah-antar-venezia-fc-promosi-ke-serie-a-2024-2025-tembus-rp44-miliar-ANV3nFXPAW.jpg
Harga Pasar Jay Idzes Melonjak Drastis Setelah Antar Venezia FC Promosi ke Serie A 2024-2025, Tembus Rp44 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/47/3016591/gara-gara-ini-pemain-timnas-indonesia-jay-idzes-takkan-didepak-venezia-fc-jelang-serie-a-2024-2025-9JmRwW3gL2.jpg
Gara-Gara Ini, Pemain Timnas Indonesia Jay Idzes Takkan Didepak Venezia FC Jelang Serie A 2024-2025?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/47/3015403/hasil-cremonese-vs-venezia-fc-di-leg-i-final-playoff-jay-idzes-dkk-selangkah-lagi-promosi-ke-serie-a-5mXLZV5Z0i.jpg
Hasil Cremonese vs Venezia FC di Leg I Final Playoff: Jay Idzes Dkk Selangkah Lagi Promosi ke Serie A!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/06/11/1652595/hasil-sepak-bola-putra-sea-games-2025-malaysia-bungkam-laos-41-eal.webp
Hasil Sepak Bola Putra SEA Games 2025: Malaysia Bungkam Laos 4-1
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/07/timnas_futsal_indonesia_jadwal.jpg
Jadwal Lengkap Timnas Futsal Indonesia di SEA Games 2025: Perdana Lawan Myanmar!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement