Juventus vs Frosinone: Bianconeri Usung Misi Kebangkitan Usai Gagal Menang 2 Laga Beruntun

TURIN – Pelatih Juventus, Massimiliano Allegri, mengusung misi kebangkitan kala melawan Frosinone di Liga Italia 2023-2024. Dengan begitu, kemenangan adalah target utama timnya.

Ya, Juventus akan melawan Frosinone di Allianz Stadium, Minggu (25/2/2024). Bianconeri -julukan Juventus- dalam tren negatif jelang laga itu.

Pasalnya, Bianconeri gagal menang dalam dua laga terakhir kompetisi kasta teratas di Italia itu. Mereka kalah 0-1 dari Udinese dan imbang 2-2 dengan Hellas Verona.

BACA JUGA: Juventus Lepas Satu Pemain ke Manchester United demi Muluskan Transfer Riccardo Calafiori

Demi menang, Allegri mengatakan Juventus sudah menyiapkan diri dengan cukup baik untuk laga itu. Oleh karena itu, dia tidak ingin Juventus hilang poin dalam laga melawan Frosinone.

"Kami telah bekerja dengan baik, seperti biasa. Kami hanya punya satu tujuan, kembali meraih kemenangan," ucap Allegri, dilansir dari laman Juventus, Minggu (25/2/2025).