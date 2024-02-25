Prediksi Juara Liga Inggris 2023-2024 Versi Alan Shearer: 3 Tim Berpeluang, tapi Manchester City Favorit!

PREDIKSI juara Liga Inggris 2023-2024 versi Alan Shearer menarik diulas. Menurutnya, ada tiga tim yang berpeluang juara, tetapi Manchester City jadi favorit.

Ya, pandit sepakbola Inggris, Alan Shearer, memberikan pandangannya soal perebutan gelar juara Liga Inggris 2023-2024. Tiga tim diprediksi berpeluang juara, yakni Liverpool, Manchester City, dan Arsenal.

Ketiga tim itu memang sedang bertengger di papan atas klasemen sementara Liga Inggris 2023-2024. The Reds -julukan Liverpool- pun memimpin dengan perolehan 60 poin.

Man City kemudian menyusul dengan selisih satu poin (59), dan Arsenal di peringkat ketiga dengan 58 poin. Dengan 11 laga tersisa, tentunya ketiga tim ini adalah kandidat teratas juara Liga Inggris 2023-2024.

Namun, Shearer menilai The Citizens -julukan Man City- adalah tim dengan peluang paling besar. Shearer mengatakan, tim asuhan Pep Guardiola itu memiliki pengalaman untuk keluar dari tekanan.

"Anda akan melihat satu tim yang mungkin tidak mendapatkan hasil bagus dalam satu minggu dan minggu lainnya dan Anda berpikir peluang mereka telah hilang,” kata Shearer, dikutip dari Metro, Minggu (25/2/2024).

"Tetapi, saya pikir satu hal yang baik tentang (Man) City adalah mereka pernah berada di sana. Mereka tahu tidak ada kepanikan," sambungnya.

“Bahkan, ketika mereka tidak bermain bagus dalam pertandingan dan karena mereka punya keyakinan pada siapa dan apa mereka dan apa yang mereka lakukan, dan pada akhirnya jika mereka terus melakukannya mereka tahu itu akan berhasil. Jadi tidak ada kepanikan dari sudut pandang mereka," tambah Shearer.