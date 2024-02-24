Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam: AFC Kenang Momen Kemenangan Skuad Garuda di Piala Asia 2023

KONFEDERASI Sepakbola Asia (AFC) mencatat kemenangan Timnas Indonesia atas Timnas Vietnam 1-0 sebagai salah satu momen tak terlupakan di Piala Asia 2023. Sebab demikian, AFC mengenang momen saat skuad Garuda menghancurkan lawannya.

AFC mengulasnya jelang laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam pada matchday tiga Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Garuda lebih dulu menjamu The Golden Star Warriors di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta pada 21 Maret 2024 pukul 20.30 WIB.

Lima hari kemudian, giliran Vietnam yang akan menjamu Timnas Indonesia di Stadion My Dinh, Hanoi, pada 26 Maret 2024 pukul 19.00 WIB. Sebelum pertemuan sesama tim Asia Tenggara itu, AFC memilih delapan momen ajaib yang muncul di Piala Asia 2023.

Salah satunya, AFC memilih momen kemenangan Timnas Indonesia atas Vietnam 1-0 pada laga kedua Grup D Piala Asia 2023. Mereka menyebut fakta Tim Merah Putih belum pernah mengalahkan Vietnam sejak 2016, kini menang via gol penalti Asnawi Mangkualam hingga lolos ke 16 besar pertama kalinya.

"Indonesia menang dalam derby ASEAN. Pertandingan Indonesia melawan Vietnam pada Pekan Kedua mempertemukan negara-negara Asia Tenggara di Piala Asia AFC untuk pertama kalinya sejak tahun 1972," tulis pernyataan AFC di laman resminya, dikutip Sabtu (24/2/2024).

"Garuda belum pernah mengalahkan Vietnam sejak 2016 namun mereka memasuki jeda dengan keunggulan gol melalui kapten Asnawi Penalti Mangkualam," imbuh AFC.