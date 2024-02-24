Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Bantah Bakal Main di Eropa Lagi, Karim Benzema: Saya Bahagia di Arab Saudi

Rio Eristiawan , Jurnalis-Sabtu, 24 Februari 2024 |21:42 WIB
Bantah Bakal Main di Eropa Lagi, Karim Benzema: Saya Bahagia di Arab Saudi
Pemain Al Ittihad, Karim Benzema. (Foto: Instagram/ittihadclub.sa)
A
A
A

JEDDAH – Tampaknya klub-klub Eropa yang menginginkan Karim Benzema di bursa transfer musim panas 2024 harus gigit jari, sebab striker Al Ittihad itu telah menegaskan dirinya bahagia di Arab Saudi. Benzema bahkan secara jelas menegaskan kabar mengenai dirinya kembali ke Eropa merupakan kabar bohong.

Ya, bursa transfer Januari 2024 disebut Karim Benzema dirumorkan akan kembali berkarier di Eropa. Beberapa pihak mengabarkan peraih Ballon d'Or 2023 itu memiliki masalah dengan pelatih Al-Ittihad, Marcelo Gallardo dan membuatnya ingin meninggalkan Arab Saudi.

Namun, faktanya Karim Benzema mengatakan dirinya merasa bahagia berada di Arab Saudi dan membantah rumor-rumor yang beredar. Ia juga menegaskan tidak memiliki masalah dengan Marcelo Gallardo dan rumor soal kembali ke Eropa adalah sebuah kebohongan.

"Kisah kepergian saya tidak benar dan saya bahagia di Arab Saudi. Saya tidak punya masalah dengan Gallardo, semua orang yang mengatakan saya ingin kembali ke Eropa adalah pembohong," kata Karim Benzema dikutip dari Goal International, Sabtu (24/2/2024).

Karim Benzema

Penyerang berusia 36 tahun itu sangat bahagia memperkuat Al-Ittihad dan tidak memiliki masalah dengan siapapun di tim. Sedangkan, Karim Benzema menyarankan untuk menanyakan kepada Marcelo Gallardo mengenai ketidak hadiranya dalam beberapa laga Al-Ittihad.

