Jay Idzes Beberkan 3 Makanan Khas Indonesia yang Jadi Favoritnya, Ada yang Disantap sejak Kecil!

JAKARTA - Pemain naturalisasi Timnas Indonesia, Jay Idzes ternyata sudah mengenal sejumlah makanan khas Indonesia sejak dulu. Bahkan ada makanan yang disantap Jay sejak dirinya masih muda sehingga sampai saat ini ia menfavoritkan makanan tersebut.

Sebagai informasi, Jay Idzes sudah resmi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI), setelah mengambil sumpah di Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta pada Kamis 28 Desember 2023. Meski sudah resmi menjadi WNI, pemain berusia 23 tahun itu belum menjalani debut bersama Timnas Indonesia.

Lahir di Belanda, Jay Idzes pun mengakui sudah mengenal sate, nasi goreng, hingga gado-gado dan itu merupakan makanan favoritnya. Jay Idzes bahkan mengatakan nasi goreng merupakan makanan yang selalu dimakan saat masih kecil.

“Makanan favorit mungkin sate, Aku selalu makan pada saat muda yaitu nasi goreng, aku juga menyukai gado-gado. Itu sih makanan Indonesia yang aku sukai,” kata Jay Idzes dikutip dari Instagram resmi Timnas Indonesia, Sabtu (24/2/2024).

Sementara Jay Idzes berpeluang tampil bersama Timnas Indonesia di pertandingan lanjutan Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ia kemungkinan akan debut bersama Skuad Garuda saat menghadapi Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), (21/3/2024).