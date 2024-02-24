Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jay Idzes Beberkan 3 Makanan Khas Indonesia yang Jadi Favoritnya, Ada yang Disantap sejak Kecil!

Rio Eristiawan , Jurnalis-Sabtu, 24 Februari 2024 |15:12 WIB
Jay Idzes Beberkan 3 Makanan Khas Indonesia yang Jadi Favoritnya, Ada yang Disantap sejak Kecil!
Pemain naturalisasi Timnas Indonesia, Jay Idzes. (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA - Pemain naturalisasi Timnas Indonesia, Jay Idzes ternyata sudah mengenal sejumlah makanan khas Indonesia sejak dulu. Bahkan ada makanan yang disantap Jay sejak dirinya masih muda sehingga sampai saat ini ia menfavoritkan makanan tersebut.

Sebagai informasi, Jay Idzes sudah resmi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI), setelah mengambil sumpah di Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta pada Kamis 28 Desember 2023. Meski sudah resmi menjadi WNI, pemain berusia 23 tahun itu belum menjalani debut bersama Timnas Indonesia.

Lahir di Belanda, Jay Idzes pun mengakui sudah mengenal sate, nasi goreng, hingga gado-gado dan itu merupakan makanan favoritnya. Jay Idzes bahkan mengatakan nasi goreng merupakan makanan yang selalu dimakan saat masih kecil.

“Makanan favorit mungkin sate, Aku selalu makan pada saat muda yaitu nasi goreng, aku juga menyukai gado-gado. Itu sih makanan Indonesia yang aku sukai,” kata Jay Idzes dikutip dari Instagram resmi Timnas Indonesia, Sabtu (24/2/2024).

Jay Idzes saat resmi menjadi WNI

Sementara Jay Idzes berpeluang tampil bersama Timnas Indonesia di pertandingan lanjutan Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ia kemungkinan akan debut bersama Skuad Garuda saat menghadapi Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), (21/3/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/51/3188157/giovanni_van_bronckhorst_bisa_menjadi_pelatih_timnas_indonesia_giovannivanbronckhorst-ZrLU_large.jpg
99 Persen Giovanni van Bronckhorst Latih Timnas Indonesia, Keluarganya Datang ke Tanah Air Minggu Ini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/51/3188092/thom_haye-V8Bv_large.jpg
Pesan Thom Haye kepada Suporter Garuda soal Calon Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/51/3187780/timnas_indonesia-NdfQ_large.jpg
Media Inggris Ikut Soroti PSSI yang Masih Berburu Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/51/3187751/giovanni_van_bronckhorst-f9u0_large.jpg
Media Inggris Sebut Posisi Giovanni van Bronckhorst Terancam di Liverpool, Soroti Kabar Dilirik Latih Timnas Indonesia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/06/51/1652379/sabar-karyaman-gutama-dan-febriana-dwipuji-kusuma-jadi-kapten-tim-indonesia-di-sea-games-2025-jhp.webp
Sabar Karyaman Gutama dan Febriana Dwipuji Kusuma Jadi Kapten Tim Indonesia di SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/05/timnas_indonesia_u_22_vs_filipina.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Timnas Indonesia U-22 Vs Filipina di SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement