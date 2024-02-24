Fantastis! Bayer Leverkusen Asuhan Xabi Alonso Pecahkan Rekor Tak Terkalahkan Milik Bayern Munich

BAYER Leverkusen resmi memecahkan rekor tak terkalahkan milik Bayern Munich. Tim asuhan Xabi Alonso itu kini menjadi tim pertama Jerman yang tidak terkalahkan 33 pertandingan di semua kompetisi.

Kepastian itu didapat usai Bayer Leverkusen berhasil menundukkan Mainz 2-1 di pekan ke-23 Liga Jerman 2023-2024. Pertandingan itu berlangsung di BayArena, Leverkusen, Jerman pada Sabtu (24/2/2024) dini hari WIB.

Dua gol untuk Werkself -julukan Bayer Leverkusen- dicatatkan oleh Granit Xhaka (3’) dan Robert Andrich (68’). Sementara itu, Mainz hanya mampu membalaskan satu gol via Dominik Kohr (7’).

Kemenangan ini membuat Bayer Leverkusen meraih kemenangan ke-19 di Liga Jerman musim ini. Mereka juga resmi menjadi tim pertama Jerman yang belum terkalahkan dalam 33 pertandingan di semua kompetisi.

Menurut laporan Goal Internasional, pasukan Xabi Alonso memecahkan rekor yang sebelumnya dipegang oleh Bayern Munich. Die Rotten -julukan Bayern Munich- sebelumnya tidak terkalahkan selama 32 pertandingan di semua kompetisi sepanjang 2020-2021.

“Hasil tersebut berarti tim asuhan Xabi Alonso kini tidak terkalahkan dalam 33 pertandingan di semua kompetisi musim ini, memecahkan rekor Bayern dalam prosesnya,” tulis laporan Goal Internasional, Sabtu (24/2/2024).