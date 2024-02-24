Ukir Sejarah Jadi Kiper Pertama yang Cetak Gol di Liga 1, Begini Reaksi Kaget Sonny Stevens

Sonny Stevens ukir sejarah jadi kiper pertama cetak gol di Liga 1. (Foto: Dewa United)

MAGELANG – Penjaga gawang Dewa United, Sonny Stevens, baru saja cetak sejarah di Liga 1. Sonny Stevens jadi kiper pertama yang cetak gol di Liga 1.

Sonny Stevens pun langsung bereaksi atas pencapaian ini. Dia mengaku tidak menyangka bisa mencetak gol yang bahkan menyelamatkan timnya dari kekalahan.

Seperti diketahui, Dewa United berhasil menahan imbang PSIS Semarang 1-1 di pekan ke-25 Liga 1 2023-2024. Laga tersebut digelar di Stadion Moch. Soebroto, Magelang, Jawa Tengah pada Jumat 23 Februari 2024.

Dewa United tertinggal lebih dulu lewat gol Paulo Gali (16'). Namun, Sonny Stevens (90+3') keluar sebagai penyelamat Tangsel Warriors -julukan Dewa United.

Kiper asal Belanda itu sukses mencetak gol lewat tandukkan kerasnya. Stevens berhasil memanfaatkan umpan matang tendangan penjuru yang dilepaskan Egy Maulana Vikri.

Stevens tidak menyangka bisa menjadi penyelamat Dewa United dari kekalahan. Namun, ia mengungkapkan sejatinya sudah sering berlatih untuk mencetak gol dari skema tendangan penjuru.