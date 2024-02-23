Kisah Tragis Andres Escobar, Pesepakbola Kolombia yang Tewas Ditembak Setelah Cetak Gol Bunuh Diri

KISAH tragis Andres Escobar, pesepakbola asal Kolombia yang tewas ditembak mati setelah mencetak gol bunuh diri akan diulas oleh Okezone. Persitiwa nahas itu terjadi usai Andres Escobar bermain di Piala Dunia.

Ya, ajang sepakbola bergengsi, Piala Dunia, menjadi komeptisi yang paling dinanti masyarakat di seluruh dunia. Dalam ajang itu, ada banyak talenta terbaik dunia yang bermain guna membela negaranya untuk duduk di posisi teratas.

Namun dalam sejarahnya, Piala Dunia juga menyimpan beberapa cerita kelam. Salah satunya adalah pasca gelaran Piala Dunia 1994 di Amerika Serikat yang menimpa salah satu pemain asal Kolombia bernama Andres Escobar.

Berawal dari babak kualifikasi, Kolombia menjadi tim yang sangat superior. Mereka sukses menaklukkan Argentina yang kala itu diperkuat para legenda dengan skor telak 5-0. Tak ayal, hal ini membuat Kolombia begitu diunggulkan.

Bergabung di Grup A bersama Amerika Serikat, Swiss, dan Rumania, penampilan buruk justru dipertontonkan oleh Kolombia. Di laga pertama, mereka tumbang atas Rumania dengan skor mencolok 1-3.

Menghadapi Amerika Serikat, Kolombia kembali tumbang dengan skor 1-2 karena gol bunuh diri Andres Escobar. Pada laga terakhir, mereka menang dengan skor 2-0 atas Swiss. Hingga pada akhirnya, mereka gagal lolos ke fase gugur setelah hanya menjadi juru kunci.

Di sisi lain, kegagalan Kolombia lolos fase grup membuat para warganya meradang. Khususnya, para bandar judi yang merasa dirugikan.

Bagaimana tidak, melihat superioritas Kolombia di babak kualifikasi, banyak yang mengunggulkan mereka untuk lolos dari fase grup. Orang-orang pun tak segan untuk memasang taruhan besar.