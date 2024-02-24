Sambut Kylian Mbappe yang Segera Gabung Real Madrid, Presiden La Liga: Ini Berita Fantastis!

MADRID – Presiden operator kompetisi Liga Spanyol (La Liga), Javier Tebas, ikut mengomentari kabar Kylian Mbappe yang disebut segera gabung Real Madrid. Menurutnya, ini berita yang fantastis.

Kylian Mbappe belakangan ini diklaim sudah setuju bergabung dengan Los Blancos -julukan Real Madrid. Pemain berusia 25 tahun itu dikabarkan sudah menandatangani kontrak di Real Madrid.

Kedatangan Mbappe tentu menjadi sorotan di sepakbola Eropa, terkhusus Liga Spanyol. Tebas mengatakan Mbappe akan menjadi pemain fantastis di kompetisi tersebut.

"Tentu saja, ini adalah berita fantastis bagi Real Madrid dan sepakbola Spanyol,” kata Tebas, dikutip dari Marca, Sabtu (24/2/2024).

“Dia salah satu pemain top dunia. Menurut saya, Bellingham, Haaland, dan Mbappe adalah tiga pemain dominan di planet ini, dan dua di antaranya kini berada di Real Madrid," sambungnya.