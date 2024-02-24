Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Rasmus Hojlund Disandingkan dengan Ruud Van Nistelrooy, Cesc Fabregas: Bakal Jadi Striker Top Manchester United!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 24 Februari 2024 |14:07 WIB
Rasmus Hojlund Disandingkan dengan Ruud Van Nistelrooy, Cesc Fabregas: Bakal Jadi Striker Top Manchester United!
Rasmus Hojlund kala membela Manchester United. (Foto: Reuters)
A
A
A

LEGENDA Arsenal, Cesc Fabregas, lempar pujian kepada Rasmus Hojlund. Dia bahkan menyandingkan Rasmus Hojlund dengan Ruud van Nistelrooy karena meyakini sang pemaon bakal jadi striker top Manchester United.

Ketajaman Hojlund membuat Fabregas terpukau. Pria yang saat ini menjabat sebagai asisten pelatih Como 1907 itu menilai kalau Hojlund memiliki karakter yang sama seperti Van Nistelrooy, yakni sama-sama cerdas dan tajam di depan gawang.

Rasmus Hojlund

“Hojlund menyerang kotak penalti dengan sangat baik, dia sangat cerdas,” kata Fabregas, dipetik dari Metro, Sabtu (24/2/2024).

“Dia adalah tipe finisher seperti Van Nistelrooy ketika dia mendapatkan kepercayaan dirinya. Saya yakin dia bisa menjadi striker top untuk Man United di masa depan,” sambungnya

“Ketika Anda Hojlund, ditambah pemain yang sangat bagus dalam situasi satu lawan satu (Garnacho) yang selalu melakukan umpan silang, Anda akan selalu mendapatkan yang terbaik darinya,” terangnya.

Selain Hojlund, Fabregas juga memberikan kredit kepada dua pemain muda lain Man United, yakni Alejandro Garnacho dan Kobbie Mainoo. Mantan pemain Arsenal itu sangat senang dengan permainan dari trio pemain muda Setan Merah tersebut.

Halaman:
1 2
      
